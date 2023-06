Peugeot toont nieuwe i-Cockpit

De teams van Peugeot brachten twee van de drie fundamentele elementen van de i-Cockpitbij elkaar: het head-up display en het grote centrale touchscreen. Deze zijn nu ingebouwd in een gebogen panoramisch scherm dat bestaat uit een enkel 21-inch paneel met hoge resolutie, dat zich uitstrekt van de linkerkant van het dashboard tot aan de middenconsole. Dit panoramische scherm lijkt boven het dashboard te zweven doordat hij bevestigd is met een voet die onzichtbaar is voor de inzittenden. Speciale led-sfeerverlichting onder het scherm accentueert di zwevende effect.

Het 21-inch panoramische scherm is op zo'n manier gepositioneerd dat de ergonomie optimaal zou zijn. Hij is licht naar de bestuurder toe gebogen, maar blijft toegankelijk voor de bijrijder. Het scherm combineert twee belangrijke functies van de Peugeot i-Cockpit:

Het instrumentenpaneel aan de linkerkant van het panoramische scherm geeft boven het stuurwiel alle informatie weer die met het rijden te maken heeft, zoals de snelheid, een vermogensmeter, de rijhulpsystemen en de energiestromen.

Een touchscreen aan de rechterkant van het panoramische scherm, met een centrale positie in het dashboard, is toegankelijk voor zowel de bestuurder als de passagier. Via het touchscreen kunnen zaken als de navigatie, climate control en de connectieve systemen bediend worden.

Architectuur en ergonomie

De nieuwe Peugeot panoramic i-Cockpitheeft een nieuwe architectuur, waarbij het panoramische scherm hoog op het dashboard gemonteerd is, met een bevestiging die onzichtbaar is vanuit het interieur. Deze lay-out verbetert het bedieningsgemak van het touchscreen en verhoogt de zichtbaarheid van de informatie die wordt weergegeven op het 21-inch panoramische scherm.

Op het centrale deel van het dashboard zitten de i-Toggles, volledig aanpasbare aanraakgevoelige knoppen die zo ingesteld kunnen worden dat ze snel toegang bieden tot 10 favoriete functies van de gebruiker. Dat kan bijvoorbeeld een contact zijn dat vaak gebeld wordt, maar ook het starten van de navigatie naar een frequente bestemming, een favoriet radiostation of het instellen van de ideale temperatuur van de climate control.

De middenconsole is overzichtelijk opgezet om de beschikbare opbergruimte en de mogelijkheid tot het draadloos opladen van smartphones te vergroten. Daarom is de keuzehendel voor de automatische versnellingsbak naar het dashboard verplaatst. Deze knop bevindt zich nu rechts van het stuur, net naast de start-/stopknop. Deze opzet biedt met één gebaar gemakkelijk toegang tot de bediening van de versnellingsbak en het aan- of uitzetten van de auto.

Stuurwiel met aanraakgevoelige bediening

Het compacte stuurwiel is altijd een fundamenteel element geweest van de Peugeot i-Cockpit. Het stuurwiel is grondig onder de loep genomen om een grotere mate van gevoel en comfort te bieden. Natuurlijk behoudt het stuurwiel zijn compacte formaat, maar het ontwerp is moderner. Het opnieuw ontworpen centrale kussen is kleiner en staat optisch los van de spaken voor een zwevend effect dat vergelijkbaar is met het panoramische scherm op het dashboard.

De bedieningselementen op het nieuwe stuur bieden nu voelbare haptische feedback voor een optimale gebruikersergonomie. Ze detecteren automatisch de vinger van de bestuurder, maar reageren pas wanneer ze worden ingedrukt. Dit om onbedoelde acties te voorkomen. Verder introduceert de nieuwe Peugeot panoramic i-Cockpittwee nieuwe bedieningselementen achter het stuurwiel.

Sfeerverlichting

Het zwevende 21-inch panoramische scherm is niet het enige element dat bijdraagt aan de spectaculaire uitstraling van de nieuwe Peugeot panoramic i-Cockpit. De sfeerverlichting die zich over de gehele breedte van het dashboard en de deurpanelen uitstrekt, versterkt de uitstraling en het karakter. De verlichting is aanpasbaar in acht verschillende kleuren. Een sierlijst van echt aluminium reflecteert de sfeerverlichting. Samen met de toegepaste materialen geeft deze aluminium sierlijst het interieur een unieke uitstraling.