Peugeot toont innovaties VivaTech 2024

De Peugeot Inception Concept weerspiegelt een optimistisch kijk op toekomstige, duurzame mobiliteit. Na de onthulling op CES in Las Vegas beleeft dit studiemodel nu zijn Europese debuut op VivaTech 2024. Het design is een moderne interpretatie van het DNA van het merk.

De elektrische Peugeot Inception Concept is uitgerust met een 800V-boordnetwerk en een 100 kWh-batterij, goed voor een actieradius tot 800 kilometer. Het interieur herbergt een serie nieuwe vondsten waarmee Peugeot bijdraagt aan de missie van Stellantis om zijn CO2­-voetafdruk met meer dan 50% verlaagd te hebben in 2030 in vergelijking met 2021, en uiteindelijk in 2038 volledig tot nul gereduceerd te hebben.

Enkele innovaties zijn:

Geperst textiel: stoffen van 100% polyester van prototypes uit het designcentrum of van leveranciers worden onder vacuĆ¼m thermisch geperst. Vervolgens wordt het met de injectie van hernieuwbare hars als bindmiddel omgevormd tot een extreem hard en duurzaam materiaal waarvan weer bekleding is te maken.

Fluweel en 3D-printen: de bekleding van de stoelen en de vloer is van een speciaal 100% gerecycled polyester fluweel, waarbij de vloermatten met 3D-technologie zijn geprint.

Air Quilting stoelkussens: het comfort van de stoelen is geoptimaliseerd met instelbare schouderdelen. De enkelvoudige en gemakkelijk te recyclen omhulsels zijn gemaakt van opblaasbare kussens uit conventionele autostoelen.

i-Cockpit

De Peugeot Inception Concept toont de volgende generatie van de i-Cockpit. Hierbij hebben het traditionele stuurwiel en de stuurkolom plaatsgemaakt voor een rechthoekig Hypersquare stuursysteem, geïnspireerd door de wereld van computerspelletjes. Met een klik of aanraking van de vingertoppen, zonder de handen van de rechthoekige stuurrand te halen, kan de bestuurder tal van systemen in de auto controleren. De Hypersquare werkt met steer-by-wire technologie, wat het rijden instinctiever en eenvoudiger zou maken. Hypersquare is gecombineerd met een flexibel beeldscherm dat rij- of infotainmentinformatie in 360 graden buiten de auto visualiseert. Dit zogenaamde HALO CLUSTER, met zijn cirkelvormige scherm, biedt informatie aan de bestuurder en passagiers wanneer ze de auto naderen.

De Hypersquare met digitale, elektronische controle omvat een scherm met daarin ronde bedieningscellen in de hoeken, die elk meerdere functies kunnen uitvoeren:

Volledig natuurlijke en universele grip op het stuursysteem

Comfort van sturen met de vingertoppen

Activeren van voertuigsystemen met de duimen

Het gebruik en de bediening zijn vergelijkbaar als bij een smartphone. Het hart van de Hypersquare bestaat uit een tabletachtig scherm voor het weergeven van bedieningsinformatie. De verschillende functies (airco, audiovolume, rijhulpmiddelen, enz.) worden weergegeven op de twee zijgedeelten. De bediening daarvan gaat via de ronde cellen door de duim erover te bewegen. Voor extra rijcomfort is de rand van de Hypersquare gemaakt met behulp van 3D-printen, terwijl het digitale glazen scherm in het midden een hightech en luxe uitstraling geeft.

De eerste modellen met de Peugeot Hypersquare en volgende generatie i-Cockpit komen medio 2026 op de markt.

Remote driving met Vay

Peugeot verwelkomt ook de scale-up partner Vay op zijn stand, waarmee het merk potentiële toepassingen van 'remote driving' onderzoekt. Het gaat hierbij om het op afstand controleren en bedienen van een voertuig. Deze technologie maakt het mogelijk om meerdere voertuigen efficiënt te beheren op afstand met behulp van mobiele connectiviteit, sensoren en camera's die in de voertuigen zijn geïntegreerd.

Op VivaTech 2024 presenteert Peugeot een 'telestation' op zijn stand waar 'teledrivers' van Vay met de besturing, de remmen en het stroompedaal van een voertuig kunnen bedienen. Dit station geeft een real-time beeld van de omgeving van het voertuig voor een meeslepende en responsieve bediening. Deze technologie verhoogt de efficiëntie van bezorging, biedt 'druk-op-een-knop, krijg-een-auto'-diensten voor autodelen en autoverhuur en stelt particuliere autobezitters in staat hun voertuig op afstand te verplaatsen wanneer en waar dat nodig is.