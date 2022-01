Peugeot Rifter en Traveller alleen nog elektrisch

11 januari 2022 | Peugeot versnelt de elektrificatie van zijn modellenaanbod. Vanaf januari 2022 zijn de RIFTER en de TRAVELLER/EXPERT Combi alleen nog leverbaar met volledig elektrische aandrijving.

De Peugeot e-RIFTER biedt plaats aan vijf tot zeven inzittenden en is voorzien van een 100 kW (136 pk) sterke elektromotor en een 50 kWh lithium-ion-batterij. De actieradius bedraagt onder ideale omstandigheden 280 km volgens de WLTP-cyclus.

De Peugeot e-TRAVELLER is leverbaar in twee lengtes en met naar keuze een batterij van 50 of 75 kWh. Samen met de 100 kW (136 pk) sterke elektromotor zorgt die ervoor dat tot negen personen vervoerd kunnen worden met een theoretische actieradius van tot 330 km volgens de WLTP-cyclus (voor de 75 kWh-batterij).

De Peugeot e-EXPERT Combi is leverbaar in drie lengtes en combineert dezelfde interieurruimte met een minder rijke uitrusting, zodat elektrisch rijden nog toegankelijker wordt. Het model is ook zeer geschikt voor shuttlediensten of juist het afleggen van lange afstanden. De 50 kWh-batterij is onder ideale omstandigheden in 30 minuten weer voor 80% opgeladen bij een openbaar snellaadstation.

Peugeot start verkoop nieuwe 308 SW

15 juli 2021

Peugeot prijst nieuwe 308

18 juni 2021

Peugeot 106 bestaat 30 jaar

17 juni 2021

Peugeot introduceert e-Expert

27 mei 2021