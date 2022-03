Peugeot print accessoires

De productie van accessoires met een 3D printer is het resultaat van een gezamenlijke inspanning van de design-, product- en R&D-teams van PEUGEOT en de bedrijven HP Inc., Mäder en ERPRO. Voor het printen wordt gebruikgemaakt van de nieuwe HP Multi Jet Fusion (MJF) 3D Printing om accessoires te maken die fijn aanvoelen, licht van gewicht zijn en toch solide en eenvoudig in gebruik zijn. Het gaat om artikelen die ook naadloos passen bij het interieur van de nieuwe Peugeot 308 en zijn PEUGEOT i-Cockpit.

3D printen wordt gezien als aanjager van de vierde industriële revolutie. De technologie maakt flexibele productie mogelijk, waarmee snel is in te spelen op de steeds sneller veranderende marktomstandigheden. Tal van objecten en accessoires zijn te produceren zonder dure spuitgietmallen en specifieke gereedschappen. De technologie is ook beter voor het milieu en daarmee zeer welkom gezien de toenemende aandacht voor duurzame productieprocessen met minder grondstoffen en afval. 3D printen krijgt al voeten aan de grond in diverse industrieën als aanvullende productiemethode.

Voor het 3D printen van onderdelen is in slechts enkele maanden tijd een nieuwe polymeer ontwikkeld, genaamd Ultrasint thermoplastic polyurethane (TPU). Het is het resultaat van een vruchtbare samenwerking tussen HP Inc. en BASF. Dit materiaal is duurzaam, sterk en flexibel. Het is perfect voor onderdelen die tegen een stootje moeten kunnen en dus in hoge mate elastisch moeten zijn, zoals de flexibele garenachtige structuren van de nieuwe accessoires voor de Peugeot 308. Het gebruik van TPU in het interieur van een auto is een nieuwe toepassing die is gepatenteerd door de STELLANTIS Group.

PEUGEOT heeft gekozen voor HP Multi Jet Fusion (MJF) 3D printtechnologie: een volledig nieuwe methode waarbij laag voor laag wordt aangebracht op poederbasis. PEUGEOT was een van de eerste die deze technologie toepaste voor accessoires.

3D printen staat nog in de kinderschoenen in de auto-industrie. De technologie zal echter binnen afzienbare tijd zijn weg vinden naar de productie, en dan niet alleen voor accessoires, maar ook voor technische componenten van toekomstige modellen van PEUGEOT. De voordelen van deze technologie zijn immers oneindig als het gaat om flexibiliteit in het productieproces, korte ontwerp- en ontwikkelingstrajecten, lagere kosten en minder grondstofgebruik en afval.