Peugeot presenteert Inception Concept

De Peugeot Inception Concept is ontworpen op een van de vier toekomstige 'BEV-by-design'-platforms van de Stellantis Group. De komst van deze nieuwe reeks platforms vanaf 2023 brengt een revolutie teweeg in de Peugeots van morgen. De platforms zijn speciaal gemaakt voor elektrificatie en bieden grote verschillen op het gebied van voertuigarchitectuur. De ontwerpers hebben deze gebruikt om het passagierscompartiment van de Peugeot Inception Concept opnieuw vorm te geven.

Het STLA Large-platform waarop de Peugeot Inception Concept is gebouwd, kreeg het silhouet van een lage (1,34 meter) en efficiënte sedan met een lengte van exact 5 meter. Deze maatvoering is bewust gekozen om de vele vernieuwingen van de auto te benadrukken. Het platform maakt ook deel uit van de nieuwe uitstraling van Peugeot, die nog steeds in overeenstemming is met het DNA van het merk.

De nieuwe 'BEV-by-design' native elektrische platforms introduceren ook technologische modules die worden aangedreven door kunstmatige intelligentie: STLA Brain, STLA SmartCockpit en STLA Autodrive.

De 100% elektrische Peugeot Inception Concept is uitgerust met 800V-technologie. Dankzij de batterij van 100 kWh kan hij 800 kilometer afleggen op één volle lading, de afstand van Parijs tot Marseille of Brussel tot Berlijn. Het energieverbruik is met slechts 12,5 kWh per 100 km bovendien bijzonder laag. De batterij laadt op met het equivalent van 30 km per minuut of 150 km in vijf minuten. De Peugeot Inception Concept kan via inductie worden opgeladen, wat het laden vereenvoudigt, aangezien er geen kabel noodzakelijk is.

Twee compacte elektromotoren, één vooraan en één achteraan, maken van de Peugeot Inception Concept een vierwielaangedreven auto. Het gecombineerde vermogen ligt dicht bij de 680 pk (500 kW). Een acceleratie van 0 naar 100 km/u in minder dan 3 seconden is mogelijk.

De technologie aan boord van de nieuwe platformfamilie wordt weerspiegeld in het Peugeot Inception Concept via Steer-by-Wire. Dit systeem maakt een einde aan het autostuur zoals we dat al tientallen jaren kennen, ten gunste van een Hypersquare-besturing waarbij digitale elektrische bedieningselementen de mechanische schakels hebben vervangen.

Nieuwe designtaal

Op het eerste gezicht is een Peugeot te herkennen aan zijn katachtige houding. De genen van het merk zijn aanwezig, maar de parameters zijn opnieuw geïnterpreteerd voor het nieuwe tijdperk dat nu begint. De nieuwe designtaal wordt vanaf 2025 geïntroduceerd op de volgende Peugeot-modellen. Hij is eenvoudiger en verfijnder en heeft een hoogwaardige afwerking en bijzondere texturen. Kenmerkend zijn atletische vormen, horizontale vleugelschouders en meer geometrische, scherpere en sensuele lijnen.

De Peugeot Inception Concept biedt een contrast tussen een dynamisch profiel en een passagiersruimte die is ontworpen als een glazen capsule die de inzittenden als een cocon beschermd. De magie van de Peugeot Inception Concept schuilt in een perfect naadloze overgang tussen exterieur en interieur, met name dankzij de exclusieve beglazing. Van opzij bezien heeft het design nog steeds de Peugeot-kenmerken van een gestroomlijnde, elegante sedan.

De passagiers van de Peugeot Inception Concept bevinden zich in het hart van 7,25 m2 glasoppervlak, dat bijdraagt aan het design van de auto. Alle beglazing rondom is gemaakt van glas dat normaal te vinden is in architectuur, maar dan speciaal aangepast voor het studiemodel. Het glaswerk behoudt zijn thermische eigenschappen en profiteert van een multichroombehandeling (behandeling met metaaloxiden), een proces dat aanvankelijk door NASA werd gebruikt voor de vizieren van astronautenhelmen.

Dit NARIMA glas heeft een warme reflectie (in geeltinten) en een koudere transmissie (in blauwachtige tinten) en creëert een subtiele verbinding van exterieur naar interieur. Aan de buitenkant wordt het weerspiegeld in de neutrale carrosseriekleur. Binnenin verspreidt het lichtflitsen op de materialen, waardoor de reflecties en tinten voortdurend worden gewijzigd. Passagiers in de Peugeot Inception Concept genieten van een nieuwe ervaring op het gebied van kleuren en materialen, terwijl de behandeling van het multichroom glas het thermische en anti-UV-probleem oplost.

De exterieurkleur van het studiemodel is samengesteld uit zeer fijne metaalpigmenten en is enkelvoudig gecoat, wat betekent dat er veel minder energie nodig is tijdens het aanbrengen van de lak. De hoogwaardige uitstraling benadrukt het volume van de carrosserie en werkt samen, zoals de beglazing, door te kleuren in overeenstemming met de externe omgeving.

De voorbumper laat een geheel nieuwe lichtsignatuur van Peugeot zien, waarin de drie 'emblematische' klauwen zijn verwerkt. Dit nieuwe, zeer opvallende front voegt de volledige grille en het kenmerkende deel samen tot één object. Hierin zijn ook de sensoren ondergebracht. Het bestaat uit één stuk glas met het logo in het midden, vergroot door het 3D-lichtgevende effect. Het geheel is omrand door drie dunne horizontale balken die worden gekruist door de drie klauwen. De vier optische modules zijn ondergebracht onder het glazen paneel, dat zelf is behandeld met een spiegeleffect. Het laatste is bedrukt met INKJET digitale technologie.

In de deuren is een zogeheten TECH BAR ondergebracht. Dit verzonken horizontale display zendt verschillende berichten uit naar de bestuurder en passagiers als deze de auto naderen. Dankzij kunstmatige intelligentie kan de auto de bestuurder herkennen om zo, nog voor het instappen, de gewenste instellingen in te stellen, zoals zithouding, temperatuur, rijmodus en multimediavoorkeuren. Naast het laadniveau van de batterij toont de TECH BAR ook de gebruikelijke 'welcome'- en 'goodbye'-berichten. Ook zijn er vele sensoren en radars in ondergebracht die zijn gekoppeld aan de rijhulpsystemen, waardoor de carrosserie volledig glad blijft, aangezien deze technische elementen verscholen zijn.

De achterkant weerspiegelt de nieuwe signatuur van de voorzijde. De drie klauwen lijken dankzij de twee glaslagen oneindig in de auto te dringen. De achterzijde benadrukt de subtiele vormgeving van de vleugels, gemarkeerd door een eenvoudige lijn die zich uitstrekt tot een royale en dierlijke welving.

De 'AERORIM'-velgen combineren op bijzondere wijze aerodynamica en esthetiek. De wielen zijn ontworpen op een axiale symmetrie, net als de 20-inch wielen van de nieuwe Peugeot 408. Gesmede textielinzetstukken dragen bij aan een verbeterde aerodynamica, terwijl aluminium inzetstukken met microperforaties het hightech karakter van het ontwerp onderstrepen. Het verlichte leeuw-embleem blijft statisch wanneer aan het stuur wordt gedraaid. Binnenin het wiel is de remklauw bedekt met spiegelglas. Dit eigenzinnige ontwerpaspect weerspiegelt de glazen delen van de Hypersquare.

Nieuwe generatie i-Cockpit

Met het nieuwe Hypersquare-controlesysteem biedt de Peugeot Inception Concept verbeterde sensaties aan boord. De Steer-By-Wire-technologie maakt autorijden instinctiever en eenvoudiger, zoals in een computerspel. Hypersquare vervangt het klassieke stuurwiel, claimt een nieuwe, natuurlijke, eenvoudigere en veiligere manier van rijden en introduceert een nieuwe manier van stuurcommando's voor meer rijcomfort en bedieningsgemak.

De Hypersquare met digitale bediening bestaat uit een scherm met ronde cellen in elk van de vier hoeken die verschillende functies hebben:

Een volledig natuurlijke grip van de stuurbediening

Vingertop bediening voor maximaal rijcomfort

Activering van de bedieningselementen door met de duim te drukken

Deze handelingen zijn vergelijkbaar met hoe we een smartphone gebruiken. Het intuïtieve aspect zorgt voor een hoog veiligheidsniveau. Het middelpunt van de Hypersquare is een tabletachtig scherm speciaal bedoeld voor de overdracht van rij-informatie. De pictogrammen voor de verschillende functies (airconditioning, radiovolume, ADAS, et cetera) worden weergegeven op de twee additionele zijpanelen, om de toegang tot de gekozen bediening te vergemakkelijken. Deze laatste bevindt zich in de ronde uitsparingen en is toegankelijk door alleen met de duim te bewegen, zonder de handen van de stuurbediening te halen. Voor nog meer rijcomfort is de rand van de Hypersquare gemaakt van 3D-printing, terwijl in het midden het digitale glazen scherm een technische uitstraling geeft. De volgende generatie i-Cockpit bevat het Stellantis STLA Smart Cockpit-technologieplatform.

Peugeot combineert het Hypersquare-besturingssysteem met een flexibel scherm op de achtergrond, dat rij- of infotainmentinformatie in 360° weergeeft. Deze zogeheten HALO CLUSTER heeft een rond display en informeert passagiers die de auto naderen. Tijdens de overgang naar (deels) autonoom rijden Level 4 (STLA AutoDrive), trekt de HYPERSQUARE in en schuift er een groot panoramisch scherm uit de vloer om een nieuwe passagiersruimte-ervaring te bieden.

Het doel van Peugeot is om de Hypersquare nog voor het einde van het decennium te introduceren in een compleet nieuw model.

Steer by wire

Voorafgaand aan de ontwikkeling van dit bijzondere studiemodel heeft Peugeot de Steer-by-Wire-technologie getest en geïntegreerd. De fysieke stuurkolom verdwijnt en legt de nieuwe architectuur aan boord van de Peugeot Inception Concept bloot.

De Peugeot Inception Concept biedt een nieuwe visie op het interieur van een grand tourer en creëert nieuwe, meer verlengde zitposities, in overeenstemming met de nieuwe 'BEV-by-design'-architectuur voor elektrische voertuigen. De hoge gordellijn fungeert als een rustgevende veiligheidsbeugel. De eerste zitrij biedt een uitzonderlijk zicht op de weg voor de auto.

De tweede zitrij heeft een beter zicht op de buitenwereld dankzij de royale glasoppervlakken en de nieuwe stoelproporties. Bijzonder zijn de glazen fronten aan de achterkant van de voorstoelen. Alle materialen in het interieur zijn behandeld voor het creëren van wisselende reflecties. Dit betekent dat de kleur van het interieur van de Peugeot Inception Concept verandert afhankelijk van de omgeving waarin wordt gereden en varieert afhankelijk van het licht. Aan boord zorgt Peugeot hiermee voor meer ruimtebeleving, comfort en emotie.

Alle stoelproporties zijn herzien voor meer breedte en beter comfort. Dankzij Comfort Fit past een stoel zich aan de lichaamsvorm van elke passagier aan. Er is niet langer sprake van plaatsnemen in een autostoel, maar van settelen in een nieuw type meubel, aangepast aan de omstandigheden van dynamisch rijden of juist ontspannend reizen.

Aan boord van de Peugeot Inception Concept is al het meubilair lager geplaatst. Tegenover de stoelen is de minimale cockpit, die kan worden ingeschoven wanneer de auto in autonome rijmodus staat, alleen op de bestuurder gericht. Het dashboard is verleden tijd, evenals de dwarsbalk en het schutbord. Met dit volledig open zicht op de weg kunnen de inzittenden meer zien en ervaren, waardoor de beleving aan boord extra intens wordt.

De Peugeot Inception Concept is uitgerust met een Premium HiFi-systeem van FOCAL, een Frans merk gespecialiseerd in Hifi Audio. Het systeem bestaat uit een versterker, meerdere soundbars (elk met meerdere 100 mm coaxiale luidsprekers) in de deuren en voorin de cabine. Er zijn ook twee subwoofers in de vloer verwerkt. Een 'Peugeot-FOCAL'-aanduiding is terug te vinden op de soundbar-roosters.

Materialen met hernieuwde duurzaamheid

Peugeot omvormen tot een elektrisch merk houdt meer in dan alleen batterijen en elektromotoren in de auto's plaatsen. Het interieur is minstens zo belangrijk. Het interieurconcept van de Peugeot Inception Concept is tot stand gekomen door diepgaand onderzoek, om de ervaring aan boord te transformeren. Het gebruik van zwart is volledig gemeden om zo nieuwe sferen te creëren aan de hand van het licht, gefilterd door het multi-chroom glas en de materialen met relatief neutrale metaaltinten. Een combinatie die de sfeer van het passagierscompartiment kan veranderen door simpelweg te spelen met reflecties. Het studiemodel is een showcase van nieuwe technieken die Peugeot uitrolt om de ecologische voetafdruk in Europa tegen 2030 met meer dan 50% te verminderen. Tegen 2038 is Peugeot zelfs volledig 'Carbon Net Zero'.

Het herzien van de voertuigarchitectuur is niet genoeg. De Peugeot Inception Concept brengt deze gedachte een stap verder door nieuwe oplossingen te creëren om de circulaire economie te maximaliseren. Zo is gevormd textiel ontstaan. Restjes stof van 100% polyester uit de prototyping-ateliers van het ontwerpcentrum of van leveranciers worden hergebruikt en thermisch gecomprimeerd onder vacuüm, en met een binding geïnjecteerd in de vorm van een grondstofhars. Deze technologie produceert een extreem hard en duurzaam materiaal, dat kan worden verwerkt tot een dragend deel of sierdeel. Het kan worden gebruikt voor een verscheidenheid aan constructies, zoals deuropeningen en hoeft niet te worden aangekleed met extra onderdelen: de taak van het ontwerp is om deze voorheen onzichtbare onderdelen zichtbaar te maken.

Uitgaande van het principe dat een auto, zelfs als hij elektrisch is, altijd uit minimaal 50% staal zal bestaan, is het idee om dit materiaal in zijn ruwe vorm aan boord te onthullen om zo het aantal onderdelen in het passagierscompartiment te beperken. De uitwerking van de stoelconstructies van de Peugeot Inception Concept of de console zijn slechts voorbeelden van mogelijke toepassingen. Het staal wordt behandeld met een galvanisatieproces (bad met zink, inclusief anti-corrosiebehandeling), wat zorgt voor een rauwe esthetische reflectie. Deze oplossing sluit volledig aan bij het concept, dat de specifieke reflecties van elk van de gebruikte materialen in het interieur benadrukt. Het tentoonstellen van grondstoffen zit in het DNA, net als tien jaar geleden met het koper dat op de Onyx-conceptauto werd gebruikt.

De stoelen en de vloer zijn bekleed met een speciaal type fluweel, gemaakt van 100% gerecycled polyester. De stof bevat een zeer metaalachtige glans om te spelen met het licht dat wordt verspreid door de glazen capsule. Als aanvulling op de nieuwe uitzichten die worden geboden door de positie van de stoelen en het vrije zicht op de weg, wordt dit fluweel doorgetrokken op de vloer. Het wordt vervolgens bedrukt met 3D-patronen om als vloermat te fungeren. De continuïteit tussen de stoelen en de vloer kan worden bereikt met een enkel materiaal. Het 3D-printen op dit flexibele textiel is revolutionair en 100% recyclebaar, gemaakt in samenwerking met STRATASYS.

De Comfort Fit van de stoelen wordt onderstreept door de aanwezigheid van echte verstelbare matrasdelen bij de schouders. Deze eenvoudig te recyclen bekleding is afgeleid van opblaasbare modules die zijn teruggevonden in klassieke stoelen. Deze meestal onzichtbare zak is behandeld met een metallic effect om te integreren met de stoelen. Het is zichtbaar bij de schoudersteun en maakt het mogelijk om de Comfort Fit naar behoefte te vertienvoudigen, afhankelijk van de rijstijl. Door zichtbaar te maken wat voorheen verborgen was, is meer eenvoud mogelijk, maar het zorgt ook voor minder onderdelen en meer comfort.