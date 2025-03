Peugeot PHEV tijdelijk in prijs verlaagd

Totdat de levering van de vernieuwde Plug-in hybrid-modellen op volle gang is, blijven de huidige Plug-in hybrid 180 / 225 e-EAT8 van de Peugeot 308 en 408 nog leverbaar, maar wel tegen een lagere prijs. Ze zijn leverbaar als Avantage-uitvoering, met gratis opties. Daarbij profiteren zakelijke rijders van een lagere fiscale waarde, terwijl particuliere kopers kunnen rekenen op € 1.250,- inruilpremie en een tot vijf jaar verlengde garantie. De Avantage-modellen zijn nu nog te bestellen, maar de beschikbaarheid is beperkt (op = op). Deze versies zijn gebaseerd op de Allure-uitvoering en voorzien van gratis opties, zoals navigatie, 360 Vision & Drive Assist Pack en metallic lak. Het klantvoordeel voor de deze 308- en 408-uitvoeringen loopt op tot € 4.765,-.

Voor de Peugeot 508, die nog tot mei in productie is, betekent dit een laatste kans om het model te bestellen. De 508 Avantage biedt onder meer de volgende opties zonder meerprijs: lederen bekleding, Vision & Drive Assist Plus Pack en handsfree kofferklepbediening. Voor dit model loopt het klantvoordeel op tot € 6.450,-.

Nieuwe Plug-in hybrid-aandrijflijn

Met een accupakket dat in capaciteit is toegenomen van 12,4 kWh tot 17,2 kWh kunnen de vernieuwde Peugeot 308 en 408 Plug-in hybrid nu 80 tot 85 kilometer (theoretisch volgens WLTP) lokaal emissievrij rijden. Dit betekent een actieradiuswinst van ongeveer 20 kilometer ten opzichte van de huidige versies.

Behalve een grotere actieradius krijgt de Peugeot 308 Plug-in hybrid ook meer vermogen: 143 kW (195 pk) in plaats van 132 kW (180 pk). Het systeemvermogen van de Peugeot 408 Plug-in hybrid is met 165 kW (225 pk) ongewijzigd. Voor beide modellen geldt ook dat de automatische e-EAT8-transmissie is vervangen door een nieuwe e-DCS7.

Ondanks deze technische verbeteringen kunnen kopers rekenen op een bescheiden prijsstijging. De nieuwe Peugeot 308 Plug-in hybrid kost € 500 meer, terwijl de prijs van de vernieuwde Peugeot 408 Plug-in hybrid ongewijzigd blijft. De productie van deze versies start eind april.