Peugeot organiseert Electric Days

9 april 2021 | De hele maand april zijn het Electric Days bij PEUGEOT. Tijdens de Electric Days maakt PEUGEOT elektrisch rijden voordeliger dan rijden met een vergelijkbare benzineversie. PEUGEOT biedt namelijk meerdere aanbiedingen voor zowel de particuliere als zakelijke klant. Het aanbod van de Electric Days is geldig vanaf 1 april 2021 en de actie duurt tot het einde van die maand.

De PEUGEOT e-208 en e-2008 zijn tijdens de Electric Days extra voordelig in de Private Lease. Zo is de e-208 er vanaf € 349 per maand en de e-2008 vanaf € 399 per maand op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Ook de overige versies van de e-208 en e-2008 hebben tijdelijk een speciaal Private Lease-tarief. In combinatie met de lagere energiekosten van een elektrische e-208 en e-2008 in vergelijking met een 208 of 2008 benzineversie is elektrisch rijden nu voordeliger dan met een vergelijkbare 208 en 2008 op benzine. Nu ook voor de particulier!

Ter vergelijking: een benzineversie als de 208 Active Pack 1.2 PureTech 100 EAT8 is via Private Lease te rijden vanaf € 345 per maand, alleen is de gebruiker op basis van 10.000 kilometerper jaar ongeveer € 40 per maand meer kwijt aan brandstof/energiekosten ten opzichte van de eâ€'208. De 2008 Active 1.2 PureTech 130 EAT8 heeft een Private Lease-tarief van € 440 per maand. In dit geval is de gebruiker met hetzelfde jaarkilometrage circa € 45 per maand meer kwijt aan brandstof/energiekosten in vergelijking met de 100% elektrische e-2008. Naast die € 45 brandstof bespaart de klant ook € 41 extra per maand in de maandprijs: € 399 versus € 440.

