Peugeot organiseert E-Lion Day 2024

Het E-LION-project vormt de kern van de strategie van Peugeot om te bouwen aan de duurzame mobiliteit van de toekomst. Het betreft een alomvattende aanpak die veel verder gaat dan alleen het elektrificeren van auto's en gebaseerd is op vijf 'E-pijlers':

Ecosystem: een ecosysteem van producten en diensten, gebaseerd op oplossingen van Stellantis. Experience: ervaringen voor de klant, van begin tot eind. Electric: een volledig elektrisch modelgamma tegen het einde van 2024. Efficiency: maximale prestaties met een minimaal elektriciteitsverbruik. Environment: een duurzaamheidsdoel en de inzet om tegen 2038 Carbon Net Zero te worden.

Linda Jackson, CEO van Peugeot: "Met het E-LION-project mobiliseert Peugeot al zijn technologische knowhow en de creativiteit van zijn teams om al onze klanten toegang te bieden tot duurzame mobiliteit. Als leider willen wij de weg vrijmaken. Het is een ongelooflijk lonende taak."

Twaalf elektrische modellen waaronder negen personenauto's

In navolging van de reeds bestaande, 100% elektrische Peugeot E-208, E-2008, E-308, E-308 SW, E-3008, E-Rifter, E-Traveller, E-Partner, E-Expert en E-Boxer wordt het EV-aanbod van Peugeot in 2024 verder uitgebreid met de nieuwe E-408 en E-5008. Dit aanbod van negen personenauto's en drie lichte bedrijfswagens (LCV's) vertegenwoordigt het grootste EV-aanbod van alle Europese volumemerken.

Tevens sloot Peugeot het jaar 2023 af als EV-leider in het Europese B-segment dankzij de onverminderd populaire E-208 en E-2008. Daarnaast is het merk marktleider in het elektrische LCV-segment in Europa. Als Franse autofabrikant is Peugeot ook verheugd te mogen melden dat het, volgens het jaarlijkse onderzoek van YouGov, voor het vijfde opeenvolgende jaar het favoriete automerk in Frankrijk is.

Peugeot Allure Care: tot 8 jaar/160.000 garantie

Peugeot Allure Care moet bijdragen aan het versnellen van de adoptie van nieuwe elektrische auto's en biedt klanten de gemoedsrust om de overstap te maken. Het programma vormt een aanvulling op de specifieke garantie die Peugeot biedt op alle batterijen van elektrische voertuigen, eveneens voor de wettelijk verplichte termijn van 8 jaar/160.000 km.

Phil York, Marketing en Communications Director bij Peugeot: "Wij zijn ervan overtuigd dat Peugeot Allure Care de acceptatie van de nieuwste generatie elektrische modellen van Peugeot zal versnellen, doordat we klanten hiermee de gemoedsrust bieden die ze nodig hebben om de overstap te maken. Deze dekking is uitzonderlijk breed en een bewijs van het vertrouwen in de kwaliteit en betrouwbaarheid van onze producten."

Integratie van ChatGPT in alle Peugeot-modellen

Peugeot tilt de klantervaring, één van de vijf pijlers van het E-LION-project, naar een hoger niveau door ChatGPT-technologie aan te bieden in alle personenauto's en bedrijfswagens van het merk (eerst in vijf testmarkten voorafgaande aan de bredere uitrol in de tweede helft van 2024). De bekende AI-assistent wordt geïntegreerd in de Peugeot i-Cockpit en fungeert als partner voor talloze vragen en verzoeken over alle soorten onderwerpen via de 'OK Peugeot'-spraakassistent.

Als de spraakassistent is geactiveerd, hoeft alleen een vraag te worden gesteld om ChatGPT op natuurlijke wijze te laten reageren. De generatieve, kunstmatige intelligentie kan antwoorden geven op specifieke vragen, bijvoorbeeld door herkenningspunten in een stad voor te stellen om te bezoeken, waarna de bestuurder naar de bestemming kan worden begeleid in coördinatie met het navigatiesysteem.

Circulaire economie

Een andere pijler van het E-LION-project is het creëren van een compleet ecosysteem. Stellantis ontwikkelt activiteiten voor de circulaire economie in lijn met zijn '4R'-strategie: Remanufacture, Repair, Reuse en Recycle. Peugeot maakt deel uit van deze aanpak door niet alleen meer duurzame materialen te gebruiken, maar ook minder materialen in z'n totaliteit. Daarnaast wordt de levensduur van materialen verlengd en recycling aan het einde van de levensduur gegarandeerd. De nieuwe Peugeot E-3008 bestaat bijvoorbeeld voor 23% uit gerecyclede materialen, waaronder staal en polymeren.

Om de recycling van afgedankte voertuigen in Europa te garanderen, is Sustainera Valorauto opgericht. Dit is een joint venture van Stellantis en Galloo, Europees leider op het gebied van recycling. Sustainera Valorauto biedt professionals en particulieren een complete oplossing voor de inzameling en demontage van voertuigen, de terugwinning, renovatie en marketing van bruikbare onderdelen en de recycling van materialen.

Stellantis heeft ook een joint venture opgericht dat zich specifiek richt op de recycling van EV-batterijen in Europa en Noord-Amerika. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de innovatieve, koolstofarme technologie van de joint venture partner Orano - wereldleider op het gebied van recycling - om een aanzienlijk percentage van de materialen uit lithium-ion batterijen terug te winnen. In het kader van de circulaire economie heeft Stellantis ook al jaren een eigen faciliteit die gespecialiseerd is in het repareren van EV-batterijen.

Educatie

De mens en het milieu vormen de kern van het E-LION-project. Daarom heeft Peugeot besloten om educatie centraal te stellen in zijn verantwoorde strategie en zijn bijdrage te concentreren op concrete educatieve acties die een impact hebben op het milieu.

In het voorjaar van 2023 werd een eerste partnerschap opgezet met de Franse wetenschappelijke en educatieve vereniging UNDER THE POLE. Een belangrijke missie van deze samenwerking is om de nieuwe generatie bewust te maken van de grote uitdagingen van het behoud van de oceaan. Er zijn exemplaren van de Peugeot Boxer beschikbaar gesteld om uitrusting te vervoeren tijdens de komende expedities, maar ook om de educatieve UNDER THE POLE-karavaan voort te zetten om het grote publiek en scholen bewust te maken van de uitdagingen ten aanzien van de oceaan.

Nu heeft Peugeot voor 2024 ook een partnerschap gesloten met de Britse liefdadigheidsinstelling BORN FREE, die zich inzet voor de bescherming van wilde diersoorten en ongerepte natuur door lokale gemeenschappen te betrekken, op te leiden en in staat te stellen samen te leven met wilde dieren in Kenia en andere landen in de wereld.

Will Travers, medeoprichter van BORN FREE: "De groeiende menselijke bevolking kan leiden tot meer conflicten met wilde dieren, bijvoorbeeld leeuwen die vee aanvallen. Maar met de steun en toewijding van Peugeot zet BORN FREE effectieve en innovatieve strategieën in, zoals roofdierbestendige hekken of Bomas (vee-omheining) om mensen en vee te beschermen, natuurlijke hulpbronnen te behouden, wilde dieren te beschermen en de lokale bevolking te beschermen, waardoor iedereen veilig blijft."