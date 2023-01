Peugeot maakt toekomstplannen bekend

E-LION PROJECT gaat niet alleen over elektrificatie, het is een holistische, allesomvattende 360 graden benadering gebaseerd op vijf E's:

cosysteem: producten en diensten die mogelijk zijn met het nieuwe STLA platform. Experience: totale klantbeleving, van opladen tot connectiviteit. Electric: gebaseerd op 100% batterij-elektrisch (BEV) met streven naar een 100% elektrisch modellenaanbod in 2025. Efficiency: gericht op maximale performance en minimaal stroomverbruik (12,5 kWh/100km voor Peugeot e-208). Environment: om uiteindelijk in 2038 volledig CO2-neutraal te zijn.

Linda Jackson, CEO van Peugeot zegt: "Ons E-LION PROJECT definieert de strategie van Peugeot als EV-merk en zorgt ervoor dat wij een vinger aan de pols houden in de maatschappij om passende mobiliteit te leveren die ook aansluit bij onze merkwaarden."

Peugeot introduceert in twee jaar tijd vijf nieuwe elektrische modellen: De Peugeot e-308, e-308 SW, e-408, e-3008 en e-5008. De elektrisch aangedreven Peugeot 308 en 308 SW maken gebruik van een volledig nieuwe elektromotor met een vermogen van 115 kW (156 pk) en bieden een actieradius van meer dan 400 kilometer (WLTP). Beide modellen bieden toonaangevende efficiency in hun segment met een gemiddeld stroomverbruik van slechts 12,7 kWh/100 km.

De Peugeot 208, 2008, 308, 3008, 5008 en 408 krijgen dit jaar nog de beschikking over nieuwe 48V mild-hybridetechnologie (MHEV). Dit aandrijfsysteem bestaat uit een nieuwe generatie PureTech-benzinemotor met 100 pk of 136 pk, gekoppeld aan een 6-traps automaat met dubbele koppeling (E-DCS6) en een daarin geïntegreerde elektromotor van 21 kW.

Doordat de batterij tijdens het remmen en uitrollen wordt opgeladen, zorgt dit systeem voor meer koppel bij lage toerentallen en een 15% lager brandstofverbruik (vanaf 126 g CO2/km bij de 3008). In stedelijk gebied kan een C-segment SUV met deze aandrijving in de spits en in files tot 50% van de tijd volledig elektrisch rijden. Het is ook mogelijk om in stadsverkeer de elektrische rijmodus in te schakelen.

Productdesign en technologische innovatie spelen een sleutelrol in het E-LION PROJECT van Peugeot en de doelstelling van volledige CO2-neutraliteit in 2038 Het nieuwe BEV-aanbod van Peugeot is gebaseerd op de technische platforms van Stellantis, die uiterst interessante mogelijkheden bieden voor toekomstig design.

De STLA-technologie maakt een nieuwe onboard-beleving mogelijk:

STLA-BRAIN: het zenuwcentrum en centrale brein van de auto, gevoed door over-the-air updates.

STLA-SMARTCOCKPIT: de connectie met het digitale leven van de gebruiker, zowel in als buiten de auto.

STLA-AUTODRIVE: de toekomst van autonoom rijden.

Samenwerkingen met wereldwijde spelers zoals Amazon en Foxconn zorgen ervoor dat de nieuwe technologie altijd een verbazingwekkende beleving levert.

Peugeot vermindert GWP (global warming potential) met een factor vier binnen het tijdsbestek van twee modelgeneraties. De initiatieven reiken van de aanvoer en het gebruik van grondstoffen tot de gehele samenstelling, structuur en gebruikte materialen van de auto:

Licht en glas vervangen zwart en chroom.

Lichtgewicht stoelen

Gerecyclede lichtmetalen wielen

Meer focus op het hergebruik van gerecyclede materialen

Duurzame levenscyclus-strategie Global Lifecycle bij het ontwerpen van de volgende productgeneratie.

In de toekomst moet de levensduur van een elektrische Peugeot 20 tot 25 jaar zijn, terwijl een voertuig met een verbrandingsmotor een levensduur heeft van circa 15 jaar. Een langere gebruiksduur biedt designers de mogelijkheid om naar nieuwe vormen van interactie met de auto te kijken gedurende de levensduur van de auto. De vier stadia van de Lifecyle Design benadering zijn:

Lifetime: de architectuur is ontworpen om 25 jaar mee te gaan, gebaseerd op een Stellantis-platform en -mogelijkheden. Refurb: de geschiktheid om belangrijke onderdelen te refurbishen en recyclen, inclusief eerder gerecyclede componenten. Update: opfrissen van belangrijke aan slijtage onderhevige materialen (bekleding/aankleding), zoals in de INCEPTION Concept, om de auto als nieuw te laten lijken als die van eigenaar wisselt. On demand: regelmatige over-the-air updates van HMI, verlichting en andere door software aangestuurde componenten om de auto bij de tijd te houden (zoals de iOS update voor een iPhone).

Matthias Hossann, Design Director bij Peugeot: "Stel je eens voor, geen tweedehands auto's meer maar in plaats daarvan een frisse en gepersonaliseerde auto die je kunt updaten of upgraden op elk moment, afhankelijk van je behoeften. Een altijd up-to-date product dat zijn waarde gedurende zijn levensduur behoudt".

Betaalbaar houden: met de stijgende kosten door inflatie kijkt Peugeot ook naar de toegankelijkheid van elektrisch rijden. Er zijn twee mogelijkheden, net als bij een mobiele telefoon:

Peugeot As You Go: een betaalvorm met maandelijkse betalingen en maximale kilometrages. Op die manier is bijvoorbeeld de Peugeot e-208 in Frankrijk te rijden vanaf € 150,- per maand. Klanten kunnen de kilometrages desgewenst verhogen voor 7 cent per kilometer extra. Peugeot onderzoekt nu de mogelijkheden om deze formule in andere landen uit te rollen.

Peugeot Your Way: een eenvoudige, maandelijkse betaling inclusief service en onderhoud, verzekering en zelfs opladen. Alle kosten zijn dus inbegrepen voor de gebruiker. Anders dan bij mobiele telefoons zitten klanten bij deze optie niet vast aan een langlopend contract. Dus als de omstandigheden veranderen, kunnen zij de overeenkomst aanpassen of eenvoudig beëindigen en de auto inleveren.

Phil York, Marketing & Communications Director bij Peugeot: "De kijk op het bezit van een EV evolueert op basis van de mogelijkheden die een EV biedt en de aansluiting op persoonlijke mobiliteitsbehoeften. Ik ben verheugd voor onze klanten om te zien hoe wij hun behoeften kunnen beantwoorden met inspirerende, eenvoudige en toegankelijke oplossingen - allemaal met de allure die zij verwachten van Peugeot".

Peugeot ligt op koers voor het bereiken van volledige CO2-neutraliteit in 2038 en voorspelt dat zijn global warming potential tegen 2030 wereldwijd met 60% is verlaagd en in Europa zelfs met 70%.

Het zogeheten Carbon Net Zero plan steunt niet alleen op 100% elektrificatie maar ook op:

Materiaalgebruik in product design en fabricage. ​

Energiegebruik.

Opnemen van producten in een circulaire economie benadering.

De circulaire economie staat haaks op de benadering van koop-gebruik-weggooi, maar is gericht op hergebruik van materialen en goederen. Voor Stellantis betekent de circulaire economie de manier waarop een voertuig wordt ontwikkeld om langer mee te gaan, gebruik van meer gerecyclede materialen en de wijze waarop auto's en onderdelen zijn te repareren, herproduceren, hergebruiken en recyclen.

In het Stellantis-netwerk wil al 'gereviseerde' onderdelen in de onderdelencatalogi te vinden om klanten duurzame en betaalbare onderdelen te bieden. Zowel zakelijke als particuliere klanten kunnen 'hergebruik' zien op het e-commerceplatform van Stellantis, genaamd B-Parts (momenteel beschikbaar in 155 landen met 5,2 miljoen onderdelen). Het SUSTAINera-label is al op onderdelenverpakkingen te zien. Het verschijnt ook in voertuigen als keurmerk dat de productie van dat onderdeel tot 80% minder grondstof en tot 50% minder energie kost ten opzichte van een vergelijkbaar onderdeel zonder gerecyclede materialen.