Peugeot onthult nieuw logo

25 februari 2021 | Peugeot onthult een nieuw logo en een nieuwe merkidentiteit. Het nieuwe merkembleem is tijdloos, universeel en een uiting van identiteit. Het is een gedistingeerd symbool van erbij horen en herkenning. Met het merklogo in de vorm van een wapen geeft Peugeot aan dat het klaar is om de klauwen uit te slaan en te groeien op een groter internationaal podium.

De nieuwe Peugeot identiteit is op twee gedachten gebaseerd: Het leven in het hier en nu. In een wereld waarin alles steeds sneller gaat, is 'tijd' een schaars maar waardevol goed voor menig klant. Peugeot biedt naar eigen zeggen de mogelijkheid om volop van het huidige moment te genieten en van de voordelen te profiteren. Het betekent ook totale kwaliteitsbeleving. Voertuigen, dealers, aanverwante producten, websites, communicatie-uitingen, signalisatieZe vertegenwoordigen allemaal contacten met het merk waarvoor een eenduidige, coherente en crossfunctionele systematiek nodig is.

Wat de website betreft: deze is nu onderdeel van een 'online'-ervaring, waar online kopen de norm is. Alles is hier mogelijk wat normaal gesproken alleen fysiek mogelijk is bij de dealer: ontdekken, configureren, kopen, overeenkomsten afsluiten, financieren, inruilen etc. Wat de dealer betreft: dat wordt de plek voor een meer menselijke, meer visuele en meer leerzame ervaring. Het doel is de versnelde energietransitie meer te concretiseren en te ervaren. De dealer moet een podium zijn voor nieuwe mobiliteitsopties en technologie.

Met een nieuwe internationale merkcampagne wil Peugeot zowel bestaande als nieuwe klanten boeien. Doordat de beleving van Peugeot niet louter beperkt is tot het bezoek aan een website of dealer, komt er ook een nieuwe lifestyle collectie artikelen: kleding, mode-accessoires, elektronica, servies, verpakking en schaalmodellen. Het hele universum van Peugeot is straks in lijn met de nieuwe merkidentiteit.

