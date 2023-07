Peugeot moedigt spionage-fotografie aan

Normaal gesproken is het de bedoeling om prototypes voor het grote publiek verborgen te houden en er alles aan te doen om aan het oog van de wereld te ontsnappen. Peugeot breekt met die standaard en betrekt consumenten nu actief bij de laatste testfase op de Europese wegen. Iedereen kan de nieuwe Peugeot E-3008 gewoon 'in het wild' tegenkomen.

Tijdens de eerste fase van de operatie, in mei dit jaar, heeft Peugeot via zijn sociale netwerken een verkiezing gelanceerd voor het populairste camouflage-ontwerp voor de prototypes van de nieuwe Peugeot E-3008. In juni zijn duizenden stemmen uitgebracht via de verschillende socialmediakanalen van het merk. Daaruit zijn de volgende drie camouflagethema's geselecteerd: Street Art, Optical Art en Prototype.

Deze drie populairste camouflage-designs zijn in juni geproduceerd en aangebracht op de prototypes van de nieuwe Peugeot E-3008. In deze vermomming zullen de auto's deze zomer hun laatste testkilometers afleggen in Europa.

Spionage

Peugeot moedigt tijdens de #CAMOCATCH CHALLENGE iedereen aan om een gecamoufleerde Peugeot E-3008 te fotograferen: zie je een prototype rijden, maak dan een foto (houd je daarbij wel aan de geldende veiligheidsvoorschriften!) en deel die afbeelding tussen 15 juli en 15 augustus via socialmediakanalen met de hashtags #CAMOCATCH en @Peugeot.

Op alle gecamoufleerde Peugeots E-3008 is ook een QR-code aangebracht. Deze code geeft toegang tot de speciale website van operatie #CAMOCATCH.

Uit alle foto-inzendingen (maximaal één inzending per deelnemer) kiest Peugeot via een loting zes winnaars. Die ontvangen een exclusieve uitnodiging om in 2024 een proefrit te komen maken in de nieuwe Peugeot E-3008. In september trekt Peugeot het doek van de nieuwe E-3008.