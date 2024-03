Peugeot lanceert Road Sessions app

Peugeot is er naar eigen zeggen van overtuigd dat muziek een positieve rol kan spelen bij het bevorderen van de verkeersveiligheid. Daarom lanceert het merk in Nederland de Road Sessions-app. De applicatie mixt muziek om (jonge) bestuurders te stimuleren tot verantwoord rijgedrag. De app baseert zich onder meer op het luistergedrag in de auto en past de muziek aan om de bestuurder te stimuleren zijn of haar rijgedrag te verbeteren en snelheid te matigen wanneer nodig. Peugeot hoopt daarmee een bijdrage te leveren aan de verkeersveiligheid en het aantal slachtoffers te verkleinen.

Road Sessions maakt ook gebruik van data over het rijgedrag van de bestuurder, de geolocatie, de navigatiedata en de geldende snelheidslimiet. Op basis daarvan mixt de app de muziek. De app herkent variabelen in de muziek die ervoor zorgen dat veel bestuurders onbewust sneller gaan rijden, zoals het tempo, de dansbaarheid, het volume en de energie die dat geeft. Vervolgens past de app de muzieknummers aan, bijvoorbeeld in overeenstemming met de snelheidslimiet. Daarmee krijgt de bestuurder muziek te horen die past bij de weg en de verkeerssituatie. De app reageert als de snelheid te hoog is en past de muziek aan zodat de bestuurder wordt gestimuleerd rustiger te gaan rijden. De Road Sessions-app mixt muziek van zenders die het ontwikkelingsteam van Peugeot heeft geselecteerd.

Muziekplatform

De app bevat ook een samengestelde sessie van de DJ en producer Tom Trago. Gebruikers kunnen ervoor kiezen om uitsluitend zijn muziekselectie te beluisteren tijdens hun rit. Peugeot nodigt ook andere Europese DJ's uit om met sessies te komen en daarmee zowel hun muziek als veiliger rijden te promoten. Het merk wil de Road Sessions-app ontwikkelen tot een platform waarop muziekliefhebbers hun favoriete nummers kunnen delen en nieuwe tracks kunnen ontdekken.

De Road Sessions-app is gratis te downloaden via Google Play en de Apple App Store.