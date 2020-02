Peugeot lanceert Expert Sport

4 februari 2020 | Peugeot presenteert na de Expert Sport Edition van vorig jaar een nieuw topmodel van het Expert-gamma: de Expert Sport. Deze sportiefste bedrijfsauto van Peugeot onderscheidt zich met zijn nog rijkere uitrusting en unieke personalisatiemogelijkheden. De prijzen van de Expert Sport beginnen bij 31.350 euro, exclusief BTW en BPM.

Het succes van de Nederlandse Expert Sport Edition was aanleiding voor Peugeot om internationaal een fabrieksversie, de Expert Sport, te lanceren. De Peugeot Expert Sport is gebaseerd op de uitvoering Asphalt en is af fabriek voorzien van opvallende striping in blauw met mat antraciet, zwarte 17-inch Phoenix-velgen en het dashboard van de Peugeot Traveller.

Tot de standaarduitrusting behoren onder meer xenonverlichting, climate control, een met leder bekleed sportstuurwiel, een alarminstallatie en Pack Comfort & Safety NAV (navigatiesysteem met Connect Nav Services, Head-Up Display, DAB+-radio, WifiOnBoard-systeem, spraakherkenning, instrumentenpaneel met kleurendisplay en chroomomlijsting tellers, Adaptive Cruise Control, achteruitrijcamera VisioPark 180°, Active Safety Brake + Collision Risk Alert).

Verder is de Peugeot Expert Sport voorzien van het Exterieur Black Pack, waarin de spiegelkappen, de grilleomranding, de sierlijsten van de dagrijverlichting en het voorste gedeelte van het dak tot aan de B-stijl zwart metallic zijn gespoten. Het interieur is bekleed met zwart Eco-leder met zilvergrijs stiksel en een geborduurd logo in de rugleuning. De deurpanelen zijn bekleed met Carbon-leder. Ook is de Expert Sport voorzien van een set luxe velours matten met geborduurd Sport-logo en een Focal Premium-audioset met een actieve subwoofer. Het dashboard is voorzien van een uniek serienummer.

De Peugeot Expert Sport is er in twee lengtematen: de Standard is 4,96 meter lang, de Long is 5,31 meter lang. De Long-versie is er ook met dubbele cabine. De Expert Sport is leverbaar in drie kleuren: Blanc Banquise, Gris Artense en Noir Perla Nera. Er is keuze uit twee dieselmotoren: de 2.0 BlueHDi 150 en de BlueHDi 180 (resp. 110 kW/150 pk en 130 kW/180 pk) met Stop & Start. De BlueHDi 150-motor is gekoppeld aan een zesversnellingsbak, de BlueHDi 180-motor aan een achttrapsautomaat.

De prijzen exclusief BTW en BPM zijn als volgt:

Standaard Peugeot Expert Sport BlueHDi 150 S&S € 31.350

Standaard Peugeot Expert Sport BlueHDi 180 S&S EAT8 € 33.550

Lang Peugeot Expert Sport BlueHDi 150 S&S € 32.600

Lang Peugeot Expert Sport BlueHDi 180 S&S EAT8 € 34.800

Dubbele Cabine Peugeot Expert Sport BlueHDi 150 S&S € 35.400

Dubbele Cabine Peugeot Expert Sport BlueHDi 180 S&S EAT8 € 37.600

Aanvullend zijn twee specifiek voor de Expert Sport ontwikkelde accessoirepakketten leverbaar, voor extra personalisatiemogelijkheden. Pack Aero bestaat uit sidesteps in zwart geanodiseerd aluminium, een unieke matzwarte achterdiffuser met verchroomde sierstukken, een skidplate aan de voorzijde in hoogglans zwart met blauwe inlay en een matzwarte achterspoiler. De adviesprijs voor het Pack Aero is 999 euro inclusief montage, exclusief BTW.

Pack Glass omvat hoogwaardige 100% getinte glazen panelen links/rechts (vier stuks voor de Standard en Long, twee voor de Dubbele Cabine) en in de achterdeuren. Het Complete Pack Glass rondom kost 488 euro voor de versie met dubbele cabine en 728 euro voor de gesloten bestelwagen in beide lengtematen. Prijzen zijn inclusief montage, exclusief BTW.

De Peugeot Expert Sport wordt aan het publiek gepresenteerd op de installatievakbeurs VSK, die van 4 tot en met 7 februari 2020 plaatsvindt in de Jaarbeurs Utrecht. De auto staat vanaf week 9 bij ieder Peugeot Professional center.

