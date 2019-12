Peugeot

Peugeot klaar voor HVO100

20 december 2019 | Peugeot heeft alle modellen met een Euro 5- of Euro 6-dieselmotor officieel geschikt verklaard voor het gebruik van de brandstof HVO100. Dit is een theoretisch CO2-neutraal alternatief voor diesel. De homologatie betekent dat HVO100 zonder technische aanpassingen is te gebruiken in alle nieuwe personen- en bestelauto's van Peugeot en ook in oudere modellen.

Info Deel