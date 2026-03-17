Peugeot introduceert Turbo 100-motor

De Turbo 100 is een motor van de derde generatie en bestaat voor zeventig procent uit nieuwe componenten. Belangrijke onderdelen zijn onder meer de distributieketting, turbocharger, het injectiesysteem, de zuigers en het motorblok. De Turbo 100-motor is vanaf maart 2026 leverbaar voor de Peugeot 208. In mei 2026 volgt de introductie voor de Peugeot 2008.

De Turbo 100-motor is een driecilinder met een cilinderinhoud van 1.199 cm3. Het maximumvermogen bedraagt 74 kW (100 pk) bij 5.500 toeren per minuut. Het maximale koppel bedraagt 205 Nm en is beschikbaar vanaf 1.750 toeren per minuut. De nieuwe turbolader met variabele geometrie optimaliseert de respons van de motor bij lage toerentallen.

Een nieuw hogedruk direct-injectiesysteem (350 bar) draagt bij aan een gunstig brandstofverbruik (5,1L/100km voor 208, 5,7L/100km voor 2008) men een beperking van de emissies van de Turbo 100-motor. Daarnaast beschikt de motor over een kleptimingsysteem dat de interne wrijving vermindert. Nieuwe zuigerkoppen en een werking volgens de Miller-cyclus met een hoge compressieverhouding verbeteren bovendien de efficiëntie van de verbranding.

De Turbo 100-motor is uitgerust met een distributieketting met een lange levensduur. Ook het motorblok, de zuigers en de zuigerveren zijn nieuw ontwikkeld. Deze dragen bij aan een robuuste constructie en een gecontroleerd olieverbruik. Tijdens de ontwikkeling onderging de Turbo 100-motor intensieve duurtests onder extreme omstandigheden. In totaal draaide de motor meer dan 30.000 uur op testbanken die alle mogelijke rijsituaties simuleren. Prototypes met de Turbo 100 legden daarnaast meer dan 3 miljoen kilometer af. Verschillende voertuigen overschreden daarbij de grens van 200.000 kilometer.

Modellen met de nieuwe Turbo 100-motor profiteren van langere onderhoudsintervallen. Een onderhoudsbeurt is voortaan nodig elke 2 jaar of 25.000 km (voorheen elk jaar of 20.000 km). Tussentijds vindt jaarlijks een controle plaats.