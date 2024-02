Peugeot integreert ChatGPT

ChatGPT, een afkorting van Chat Generative Pre-trained Transformer, is een vorm van kunstmatige intelligentie, ontwikkeld door OpenAI. Met de integratie van ChatGPT in de nieuwste modellen van Peugeot met de i-Cockpit kunnen gebruikers een beroep doen op de AI-assistent door simpelweg 'OK Peugeot' te zeggen en vervolgens een vraag te stellen of verzoek in te dienen. Het antwoord van ChatGPT wordt getoond op het beeldscherm van de auto.

ChatGPT kan antwoorden geven aan een breed scala aan eenvoudige en complexe vragen en zelfs op menselijke wijze een gesprek aangaan. Zo kan de AI-assistent bijvoorbeeld informatie geven over bezienswaardigheden in een stad, of helpen bij het vinden van een bepaald restaurant. En indien gewenst kun je via het navigatiesysteem direct naar die bestemming worden geleid. De AI-assistent kan echter nog veel meer dan alleen vragen beantwoorden. Zo kan ChatGPT ook een quiz organiseren, bijvoorbeeld om een lange reis met het gezin extra leuk te maken.

Peugeot introduceert ChatGPT in de i-Cockpit van alle modellen met connected navigatie. In aanmerking komen de Peugeot 208, 2008, 308 (SW), 408, nieuwe 508 (SW), nieuwe E-3008 en nieuwe E-5008, evenals de E-RIFTER, E-TRAVELLER, E-Partner en E-Expert.

Pilotfase

Peugeot-klanten met modellen die geschikt zijn voor de integratie van ChatGPT kunnen deze functionaliteit activeren via de Peugeot Service Store. Binnen enkele dagen heeft al meer dan 50% van de klanten zich geabonneerd op de AI-functie en deelname aan een pilot. Gesterkt door dit succes heeft Peugeot besloten het aantal klanten dat voor een periode van zes maanden (in deze fase wordt ChatGPT aangeboden aan Peugeot-klanten in hun taal in Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk) gratis gebruik kan maken van ChatGPT 3.5 in hun auto, te verdubbelen van 5.000 naar 10.000. Gedurende de pilot verzamelt Peugeot feedback van gebruikers om ChatGPT uiteindelijk beschikbaar te maken voor alle eigenaren van een Peugeot die in aanmerking komt voor deze service.