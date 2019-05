Peugeot bedrijfswagens nu als Grip en Asphalt

3 mei 2019 | De bedrijfswagens van Peugeot zijn voortaan leverbaar in twee nieuwe standaarduitvoeringen: de Grip en Asphalt. De Grip is speciaal ontwikkeld voor ruige (bouw)terreinen en de Asphalt voor professionals die gesteld zijn op comfort en veiligheid. De twee uitvoeringen zijn, naast de Pro en Premium, per direct verkrijgbaar op de Peugeot Expert, Boxer en Partner. De Expert kent als enige ook nog een Urban-variant, speciaal gericht op gebruik in de stad.

Robert-Jan Wildschut, Manager Bedrijfsauto's en MKB bij Peugeot Nederland: "We hebben de nieuwe uitvoeringen eind vorig jaar geïntroduceerd op de nieuwe Peugeot Partner. Daar is zodanig veel vraag naar, dat we deze standaarduitvoeringen nu ook introduceren voor de Expert en Boxer. Die populariteit zit 'm vooral in de hogere restwaarde, want de extra voorzieningen worden op deze manier tot de standaarduitrusting gerekend. Overigens blijft het gamma niet beperkt tot dit kwartet uitrustingen; aanvullende opties zijn uiteraard ook nog mogelijk."

De Pro is de basisuitvoering, uitgerust met onder meer elektrische stuurbekrachtiging, elektrisch bedienbare ramen en automatische verlichting. Het Premium-niveau is rijker uitgerust, met bijvoorbeeld airconditioning, radio met touchscreen en comfortabele bestuurdersstoel. Bij de Grip ligt het accent op robuustheid, met zaken als grote Mud & Snow-banden, Advanced Grip Control en een laadvermogen van 1.000 kg. De Asphalt ademt comfort en bevat onder andere verbeterde geluidsisolatie, Surround Rear Vision, cruise control en regen- en lichtsensoren.

Peugeot bedrijfswagens maakt de afgelopen drie jaar een stevige groei door. In 2018 is het verkoopvolume met 13% toegenomen in vergelijking met 2017. Ook is het marktaandeel gegroeid naar 10%. Daarnaast is de Peugeot Expert in de klein zakelijke markt (ZZP/MKB) het op één na bestverkochte model in zijn segment.