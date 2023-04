Peugeot 9X8 nu ook als Lego model

De ontwerpteams van LEGO Group en Peugeot Sport hebben samen een miniatuur in de schaal 1:10 gemaakt van de 9X8 hypercar. Het LEGO-model is voorzien van een exact op schaal nagemaakte versie van de elektrische versnellingsbak met zeven verzetten én van de unieke deuren van de vierwielaangedreven hypercar. De miniatuur-9X8 heeft hetzelfde profiel als de echte 9X8 en onderhuids zijn diverse details te vinden, zoals de V6-motor en de wielophanging. Het geheel wordt afgemaakt door glow-in-the-dark lichtelementen om de spanning van het racen te vangen.

Kasper René Hansen, ontwerper bij LEGO Group, zegt over het 1.775 onderdelen tellende bouwwerk: "Onze twee merken komen samen in een product dat een nieuw tijdperk van hybride racen en techniek viert. Het was niet eenvoudig om de vormen en details van zo'n elegante raceauto te vangen met LEGO Technic-elementen, maar het is gelukt. Het was een eer om samen met Team Peugeot TotalEnergies het creatieve proces aan te gaan en ik ben er trots op dat we samen de hypercar in LEGO Technic-hebben gerealiseerd."

Olivier Jansonnie, Technical Director Peugeot Sport: "Onze technische samenwerking met de LEGO Group begon in januari 2022, dat was vijf maanden vóór de onthulling van de Peugeot 9X8. Het duurde een jaar om het project volledig te ontwikkelen met zowel het technische als het ontwerpteam, zodat we de kenmerkende details van de Peugeot 9X8 direct konden overzetten naar het LEGO Technic-model. Het was voor beide merken heel belangrijk om een zo realistisch mogelijk model te maken. Peugeot, Peugeot Sport en de teams van LEGO hadden talrijke vergaderingen over hoe de ophanging en de hybridesystemen konden worden nagemaakt. We danken de LEGO Group voor dit project; we zijn heel trots en bovenal onder de indruk van het eindresultaat. Het is mooier geworden dan we ons hadden kunnen voorstellen."

Wanneer de nieuwste toevoeging aan de LEGO Technic-serie volledig is opgebouwd, is het model ruim 50 cm lang, 22 cm breed en 13 cm hoog. De LEGO-versie van de hypercar wordt onthuld tijdens het weekend van de 6-uursrace van Portimao (Portugal), de tweede race in het FIA World European Championship en een goede voorbereiding op het langverwachte optreden van de Peugeot 9X8 tijdens de 24 uur van Le Mans op 10 en 11 juni 2023.

De LEGO Technic Peugeot 9X8 24H Le Mans Hybrid Hypercar-set is vanaf 1 mei 2023 verkrijgbaar via LEGO winkels n via het dealernetwerk van Peugeot.