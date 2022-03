Peugeot 2(0)08 krijgt nieuwe automaatbediening

Het nieuwe bedieningselement is voor alle automatische transmissies, dus zowel in combinatie met verbrandings- of volledig elektrische motor. Alle huidige functies van de automaat blijven met het nieuwe bedieningselement behouden. Met de schakelaar kan de bestuurder wisselen tussen achteruit (R), neutraal (N) en drive (D). De parkeerstand (P) is te activeren met een afzonderlijke knop.

Bij volledig elektrische modellen is er ook een Brake-knop (B) voor het activeren van het regeneratieve remsysteem. Bij modellen met verbrandingsmotor is er in plaats daarvan een knop voor het inschakelen van de handgeschakelde modus (M). In dat geval kan de bestuurder met de paddles achter het stuur zelf de versnelling kiezen. De ingeschakelde modus wordt aangegeven met achtergrondverlichting van de betreffende letter en in het instrumentarium achter het stuurwiel.

Bij de volledig elektrische Peugeot e-208 en e-2008 zorgt de genoemde Brake-modus voor extra energieterugwinning bij het afremmen. Wanneer de modus is uitgeschakeld, remt de auto slechts licht af wanneer het gaspedaal wordt losgelaten. Dit is vergelijkbaar met het uitrollen van een auto met verbrandingsmotor en automatische transmissie. Met ingeschakelde Brake-modus remt de auto sterker af op de elektromotor, waarmee extra energie wordt teruggewonnen. Voortaan blijft de Brake-modus altijd actief na het indrukken van de knop. De modus opnieuw inschakelen na het parkeren is dus niet meer nodig.

Alle uitvoeringen van de Peugeot 208 en 2008 met het nieuwe bedieningselement zijn ook voorzien van een elektrische handrem, die eveneens ruimte bespaart.