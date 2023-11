Nieuw Peugeot bedrjfswagens nu te bestellen

De Peugeot PARTNER is op alle fronten vernieuwd. Zo heeft hij een nieuw ontworpen voorzijde, een vernieuwd interieur met optioneel een volledig digitaal instrumentarium en een multimediasysteem met een 10-inch touchscreen. Het nieuw geïntroduceerde smartphone-station behoort voortaan tot de standaarduitrusting. Door middel van een app die kan worden gedownload, kan via spraakbesturing dan wel stuurwielbediening de navigatie, telefoon of radio bediend worden. De standaarduitrusting is uitgebreid met allerlei (veiligheids)technologieën, die het model laten voldoen aan de nieuwste eisen. De volledig elektrische E-PARTNER profiteert van alle verbeteringen, terwijl ook de actieradius is gegroeid, tot 330 km (WLTP).

De vernieuwde PARTNER is leverbaar vanaf € 18.900,- en de vernieuwde E-PARTNER met elektrische aandrijving vanaf € 29.690,-. Voor de PARTNER is dat ten opzichte van het voorgaande model een klantvoordeel van € 1.900,-. Bij de E-PARTNER bedraagt het voordeel € 4.260,-.

Peugeot E-EXPERT

De Peugeot EXPERT draagt eveneens het nieuwe familiegezicht van de Peugeot bedrijfsauto's. Met de optionele LED-verlichting komt het design beter tot zijn recht. In het interieur is een vernieuwd dashboard met volledig digitaal instrumentarium te vinden, evenals een optioneel 10-inch centraal touchscreen voor alles op het gebied van infotainment. Verschillende veiligheids- en assistentiesystemen zijn aan de standaarduitrusting toegevoegd. Daarmee voldoet de EXPERT aan de nieuwste veiligheidseisen.

De 1.5 BlueHDi 100 is niet langer leverbaar, terwijl de 120 pk sterke BlueHDi-dieselmotor nu beschikbaar is in combinatie met de L3-lengtevariant met langere wielbasis. De volledig elektrische Peugeot E-EXPERT heeft dankzij een update een grotere actieradius dan voorheen, nu tot 350 km (WLTP). Dankzij de nieuwe optionele elektrische Power Take-Off (e-PTO) is het ook mogelijk om de E-EXPERT in te zetten als krachtbron voor externe apparaten.

De vernieuwde EXPERT is leverbaar vanaf € 26.300,- en de vernieuwde E-EXPERT met elektrische aandrijving vanaf € 37.900,-. Dat is in beide gevallen een klantvoordeel van € 1.700,- ten opzichte van het voorgaande model met vergelijkbare uitrusting.

Peugeot BOXER

De Peugeot BOXER is voorzien van een nieuwe grille en leverbaar met een volledig digitaal instrumentarium. Centraal op het dashboard is optioneel ook een 10-inch touchscreen voor de bediening van het infotainment te vinden (standaard op de E-BOXER). Er zijn zestien rijhulpsystemen beschikbaar. De standaarduitrusting is uitgebreid en daarmee voldoet de vernieuwde BOXER aan de nieuwste veiligheidseisen. Daarnaast is de BOXER voortaan optioneel leverbaar met 8-traps automaat. De volledig elektrische Peugeot E-BOXER beschikt over een actieradius van 420 km (WLTP). Ook is de boxer beschikbaar met een laadvolume tot 22m3.

De vernieuwde Peugeot BOXER is leverbaar vanaf het formaat L2H1 met een vanafprijs van € 29.300,-. Dat is een klantvoordeel van € 2.800,- ten opzichte van het voorgaande model met vergelijkbare uitrusting. De E-BOXER heeft een vanafprijs van € 54.500,-. Dat is een klantvoordeel van € 13.280,-.