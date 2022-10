Meer elektrificatie bij Peugeot in 2023

Het technologische aanbod zal onder meer worden verbreed met de introductie van nieuwe hybride-aandrijflijnen aan het begin van 2023, waarbij de Peugeot 3008 en Peugeot 5008 de spits af zullen bijten. Daarnaast staan er nieuwe 100% batterij-elektrische oplossingen voor de E-208 en E-308 op de planning, alsmede een aandrijflijn voorzien van waterstof-brandstofcel en plug-in hybrides met twee- en vierwielaandrijving.

Nieuwe hybride-technologie voor de Peugeot 3008 en 5008

2023 wordt echt een 'elektrisch jaar' voor Peugeot, waarbij het merk met de leeuw nieuwe modellen en technologieën aan zijn gamma toevoegt. Peugeot zal het eerste Stellantis-merk zijn dat de nieuwe generatie hybride-aandrijflijnen van de groep lanceert. Deze nieuwe generatie hybride-technologie, die eerst op de Peugeot 3008 en 5008 wordt aangeboden en daarna ook de weg zal vinden naar andere modellen, combineert efficiëntie en gebruiksgemak.

De nieuwe hybridemotor bestaat uit een nieuwe generatie PureTech-benzinemotor met 136 pk en is gekoppeld aan een nieuwe geëlektrificeerde versnellingsbak voorzien van dubbele koppeling. Dankzij een 48V-accu, die tijdens het rijden wordt opgeladen, belooft deze nieuwe aandrijflijn extra koppel bij lage toerentallen en een verbruikreductie tot 15%. Bovendien is het mogelijk tot 1 kilometer emissievrij te rijden, ideaal voor bijvoorbeeld korte ritten in de bebouwde kom.

Lancering van Peugeot E-308 en E-308 SW

Ook nieuw voor 2023 is de introductie van de nieuwe Peugeot E-308 en E-308 SW. De komst van deze beide modellen zorgt ervoor dat Peugeot kan voldoen aan alle behoeften van klanten uit het C-segment die de overstap willen maken naar emissievrije mobiliteit. Saillant detail: met de komst van de nieuwe E-308 SW zal Peugeot een van de eerste Europese fabrikanten zijn die een 100% elektrische stationwagen aanbiedt.

Dynamiek en rijplezier stonden centraal bij de ontwikkeling van deze nieuwe modellen, waarbij een nieuwe, krachtige elektrische motor van 115 kW (156 pk) voor de aandrijving zorgt. Daarnaast zetten de nieuwe E-308 en E-308 SW een nieuwe stap op het gebied van elektrische efficiëntie in het C-segment met 12,7 kWh/100 km (nuttige energie/WLTP-bereik). De actieradius bedraagt 400 kilometer volgens de WLTP-meetcyclus. Peugeot heeft deze prestaties mogelijk gemaakt dankzij verbeteringen aan de motor en de batterij, alsook op het gebied van aerodynamica, gewichtsoptimalisatie met het nieuwe EMP2-platform en door de reductie van interne wrijving.

Naast de twee genoemde 308-modellen, is er ook nieuws aan het front van de 408. In navolging van de plug-in hybride-versies van deze fastback, zal Peugeot volgend jaar de nieuwe E-408 introduceren. Hiermee is het 100% elektrisch aangedreven modelgamma dat aan alle behoeften voor een overstap naar elektrisch rijden voldoet; van de Peugeot E-208 tot en met de Peugeot e-TRAVELLER combispace en e-2008, en van de E-308 en E-308 SW tot en met de e-RIFTER.

Een andere Peugeot E-208

Ook de E-208 zal in de loop van 2023 enkele belangrijke vernieuwingen ondergaan. Zo zal het model beschikbaar zijn met de nieuwe motor die debuteert in de E-308. Het maximumvermogen van deze verbeterde E-208 zal hierdoor met 15% toenemen; van 100 kW/136 pk tot 115 kW/156 pk.

Het rendement van de aandrijflijn werd geoptimaliseerd, zodat het beperkt blijft tot 12 kWh/100 km, waardoor de E-208 een 10,5% grotere actieradius krijgt. Met andere woorden, de vernieuwde E-208 komt 38 kilometer verder dan voorheen. Hiermee is de totale actieradius toegenomen tot 400 kilometer volgens de WLTP gecombineerde cyclus (onder goedkeuring).

Plug-in hybride

De plug-in hybrides Peugeot 308 en 308 SW zijn verkrijgbaar in twee vermogensniveaus (180 of 225 pk) en bieden een actieradius tot 60 kilometer in 100% elektrische modus. Deze motoren zullen ook beschikbaar zijn in de gloednieuwe Peugeot 408, die zijn wereldpremière zal beleven op de autotentoonstelling van Parijs van 17 tot en met 23 oktober 2022.

De Peugeot 3008 biedt oplaadbare hybridemotoren van 225 pk of 300 pk in combinatie met vierwielaandrijving, waarmee hij tot 59 kilometer kan afleggen zonder gebruik te maken van de verbrandingsmotor. De Peugeot 508 tenslotte is verkrijgbaar als hatchback en SW, met een plug-in hybridemotor van 225 pk of een sportieve aandrijflijn, goed voor een maximumvermogen van 360 pk, gekoppeld aan vierwielaandrijving in het geval van de Peugeot SPORT ENGINEERED-versies. De plug-in hybridetechnologie van Peugeot wordt overigens ook op het circuit getest en wel door de Peugeot 9X8 Hybrid Hypercar, die sinds juli 2022 deelneemt aan het World Endurance Championship (WEC).

Peugeot e-EXPERT Hydrogen

Voor de professional en lokale overheden biedt Peugeot de nieuwe e-EXPERT Hydrogen, uitgerust met brandstofceltechnologie. Het grote voordeel van de volledig elektrische Peugeot e-EXPERT Hydrogen is de korte vultijd van de waterstoftank: 3 minuten. Met een bereik van 400 kilometer, een vermogen van 100 kW en een koppel van 260 Nm kan de Peugeot e-EXPERT Hydrogen tot 1.000 kg lading vervoeren bij een laadvolume van 6,1 m3.