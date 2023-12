Peugeot

i-Cockpit wint Connected Car Award 2023

18 december 2023 - De Peugeot Panoramic i-Cockpit is in Duitsland door de lezers van de Duitse titels AUTO BILD en COMPUTER BILD bekroond met de Connected Car Award 2023 in de categorie 'Entertainment'. Alle winnaars worden gepresenteerd in de aanstaande uitgaven van AUTO BILD en COMPUTER BILD. De Peugeot Panoramic i-Cockpit maakt zijn debuut in de nieuwe Peugeot E-3008.