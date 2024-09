Bereik Peugeot E-3008 en E-5008 bekend

Peugeot introduceert voor de Long Range-versies van de E-3008 en E-5008 een 170 kW (230 pk) sterke aandrijflijn met een batterij die in de gecombineerde WLTP-cyclus in theorie tot 700 (E-3008) of 668 kilometer (E-5008) actieradius biedt. Deze nieuwe aandrijflijn verschijnt in het gamma van beide SUV's boven de aandrijflijn met 157 kW (210 pk) en een theoretische actieradius tot 527 (E-3008) of 502 kilometer (E-5008). Met de introductie van de nieuwe Long Range-versies profiteren de Peugeot E-3008 en E-5008 210 en 230 Long Range ook van een nieuw temperatuurbeheersysteem voor de batterij, dat zorgt voor geoptimaliseerde laadtijden bij het afleggen van langere afstanden.

Peugeot produceert de Long Range-versies van de E-3008 en E-5008 in Sochaux en voorziet ze van een batterijpakket dat is geproduceerd in de ACC-gigafabriek in Douvrin. Het ontwerp van het STLA Medium 'BEV-by-design'-voertuigplatform biedt ruimte voor een 15 millimeter dikkere batterij dan voorheen, zodat meer energie kan worden opgeslagen. Daarbij blijft dezelfde hoeveelheid interieur- én bagageruimte behouden als bij de Peugeot E-3008 en E-5008 210, evenals de hybride- en plug-in hybridevarianten van beide SUV's.

De Peugeot E-3008 230 Long Range is ook geschikt voor een hoger DC-snellaadvermogen tot 160 kW. Daarmee is de batterij onder ideale omstandigheden in 27 minuten van 20 tot 80% van de capaciteit op te laden en is elke 10 minuten snelladen voldoende voor 150 kilometer extra actieradius.