Peugeot 3008 en 5008 krijgen 48v-technologie

In het verkeer werken de verbrandings- en de elektromotor zowel samen als onafhankelijk van elkaar. Niet alleen om het energieverbruik te minimaliseren, maar ook om comfort te bieden en prestaties te leveren. Bij acceleraties vanuit lage toerentallen levert de elektromotor extra koppel ter ondersteuning van de benzinemotor. Andersom, tijdens afremmen bijvoorbeeld, schakelt het systeem de benzinemotor uit en dient de elektromotor als generator om de 48V-accu op te laden. Die opgeslagen energie kan vervolgens weer gebruikt worden om in de emissievrije modus te rijden in de stad, over korte afstanden en bij het manoeuvreren.

Wanneer de laadstatus van de accu het toelaat, maakt het HYBRID-systeem het mogelijk om in de 100% elektrische modus te starten en weg te rijden, te manoeuvreren (bijvoorbeeld om te parkeren) en in druk verkeer met lage snelheid te rijden. In de stad kunnen de Peugeot 3008 en 5008 HYBRID bij extreem druk verkeer meer dan 50% van de tijd in de 100% elektrische modus rijden. Dit zorgt in theorie voor een brandstofbesparing van tot wel . In vergelijking met een vergelijkbare benzinemotor zonder elektrische ondersteuning biedt de HYBRID-motor in deze SUV's een gemiddelde brandstofbesparing van ongeveer 1 liter/100 km (WLTP, gecombineerde cyclus).

Deze besparing wordt voornamelijk gerealiseerd in de stad (- 2,5 l/100 km) en daarbuiten (- 0,7 l/100 km). Op de snelweg is het brandstofverbruik ongewijzigd. Deze prestaties vertalen zich in een gemiddelde daling van 20 g/km CO2-uitstoot (WLTP, gecombineerde cyclus) voor de 3008 en 5008.

Bij hogere snelheden (tot 145 km/h) slaat de verbrandingsmotor af zodra de bestuurder het gaspedaal loslaat bij constante snelheid en bij het afremmen. Bij lage snelheid levert de elektromotor extra koppel met een eenmalige boost om de reactietijd van de turbo te compenseren. Hierdoor is terugschakelen niet nodig, wat het rijcomfort en de dynamiek verhoogt. En wanneer de bestuurder het gaspedaal volledig intrapt, levert de elektromotor een extra vermogen van 9 kW (12 pk).

De componenten van het 48V HYBRID-systeem

Met uitzondering van de 48V-accu, die onder de bestuurderstoel van de Peugeot 3008 en 5008 is ondergebracht, bevinden alle componenten van de nieuwe aandrijflijn onder de motorkap.

De Peugeot 48V Hybrid-aandrijflijn omvat een nieuwe, geëlektrificeerde automatische transmissie met dubbele koppeling en zes overbrengingen. Deze is speciaal ontworpen voor hybridesystemen. Het transmissiehuis herbergt ook de elektromotor, de omvormer en de ECU. De elektromotor met permanente magneet levert een piekvermogen van 21 kW (28 pk) en een koppel van 55 Nm.

De 48V lithium-ion-accu heeft een brutocapaciteit van 898 Wh en een beschikbare capaciteit van 432 Wh. Hij is ontworpen om tijdens de hele levensduur van de auto dezelfde prestaties te leveren. De accu is standaard voorzien van een garantie van 8 jaar/160.000 km. De 48V-accu bevindt zich onder de linker voorstoel, wat voordelen biedt ten opzichte van installatie onder de achterbank, zoals:

de volledige interieurruimte is beschikbaar

het volledige volume van de bagageruimte blijft behouden

het energieverlies door de lengte van de kabels is beperkt

het rijplezier blijft behouden dankzij de goede gewichtsverdeling (accu in het midden van het voertuig)

De 3008 en 5008 zijn beide voorzien van twee elektrische netwerken. Een 12V-laagspanningsnet om de uitrusting van de auto te voeden en een 48V-hoogspanningsnet om het hybridesysteem te voeden. De elektriciteit wordt uitsluitend door de 48V-elektromotor/generator geproduceerd. Een spanningsregelaar zet de geproduceerde elektriciteit om naar het 12V-netwerk van de auto.

Specifieke hardware

Op de speciale display, waarvan alle Peugeot-modellen met de nieuwe HYBRID-aandrijving zijn voorzien, ziet de bestuurder alle relevante informatie over de werking van het hybridesysteem. De display toont onder meer 100% elektrisch rijden (snelheidsmeter in blauw), de energiestroom in het systeem, het laadniveau van de accu, de werkingsstatus via een vermogensmeter (Charge, Eco, Power) en het percentage van de totale afgelegde afstand dat in de elektrische modus is gereden. Dat kan op elk moment of aan het einde van de rit.

Bovendien worden deze modellen uitgerust met AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System) dat voetganger en fietsers rond de auto met een geluidssignaal waarschuwt voor de naderende auto. Het systeem is actief tot 30 km/h.

Deze aandrijflijn vervangt de PureTech 130 EAT8 en is binnenkort ook beschikbaar in andere modellen in het Peugeot-gamma, zoals de 208, de 2008, de 308, de 308 SW en de 408. De Peugeot 3008 en 5008 HYBRID worden geproduceerd in de fabriek in Sochaux (Frankrijk) en verschijnen in het tweede kwartaal van 2023 in Europa op de markt.