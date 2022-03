Peugeot 308 wint Red Dot Award 2022

16 maart 2022 | De nieuwe Peugeot 308 heeft de Red Dot Award 2022 gewonnen: de hoogste onderscheiding op het gebied van productdesign. De 308, het eerste model waarop het nieuwe merkembleem van Peugeot prijkt, won de prijs in de categorie 'Car and Motorcycle'. De vijftig leden van de internationale Red Dot Award-jury waren onder de indruk van de allure, de kenmerkende stijl, de kwaliteit van het design en de i-Cockpit. Ieder jaar reiken de designexperts een prijs uit in 51 productcategorieƫn. De Red Dot Award werd in 1955 opgericht in Duitsland en is sindsdien uitgegroeid tot een wereldwijd erkend label voor het beste design. Red Dot wordt wereldwijd gezien als een teken van kwaliteit, slim design en uitstekende ergonomie. De Peugeot 308 is het zevende model van het Franse merk dat met de prestigieuze Red Dot Award wordt onderscheiden.

Het exterieurdesign van de nieuwe Peugeot 308 wist de jury te overtuigen. De architectuur van het model maakt een dynamisch silhouet en tegelijkertijd een ruim interieur mogelijk. Het is tevens het eerste model dat het nieuwe merkembleem draagt. Het is opgenomen in de grafisch vormgegeven grille en biedt plaats aan de radar en sensoren. De scherpe, verticale lichtsignatuur aan de voorzijde wordt aangevuld door Matrix LED-koplampen (voor de GT en GT Pack), die zorgt voor meer efficiëntie en veiligheid. Aan de achterzijden tonen de LED-lichtunits met de leeuwenklauwen het merk-DNA.

In het interieur is de PEUGEOT i-Cockpit 3D (digitaal instrumentencluster boven het compacte stuurwiel) voorzien van instelbare i-Toggles onder de nieuwe touchscreen die zich laat bedienen als een smartphone. De stoelen zijn AGR-gecertificeerd vanwege hun ergonomie en vele instellingsmogelijkheden. In het interieur maken verschillende details indruk, zoals de LED-sfeerverlichting (in acht kiesbare kleuren) en portierpanelen in Alcantara of echt aluminium (afhankelijk van het uitrustingsniveau).

De Peugeot 308 is het zevende model van het merk dat wordt onderscheiden met een Red Dot Design Award. Eerder waren dat de Peugeot 208 en 2008 SUV in 2020, de 3008 SUV in 2017, de Traveller in 2016, de eerste generatie 308 SW in 2014 en de RCZ in 2010. Bovendien is de Red Dot Design Award alweer de elfde internationale onderscheiding die de nieuwe Peugeot 308 sinds de introductie eind 2021 in de wacht heeft gesleept.

De Red Dot Award werd in 1955 opgericht en is de meest internationaal erkende onderscheiding voor kwalitatief en succesvol design. De Red Dot Design Awards worden ieder jaar uitgereikt voor drie disciplines: Product Design, Brand & Communication Design en Concept Design. De jury bestaat uit vijftig internationale experts uit verschillende vakgebieden, van ontwerpers tot architecten en docenten.

