Bouw nieuwe hoofdkantoren Opel en Stellantis bereikt hoogtepunt

"Met het bereiken van het hoogste punt gaat de bouw van onze grEEn-campus gestaag verder. We creëren hier een moderne en duurzame werkomgeving die aansluit bij de behoeften van onze medewerkers en ruimte biedt voor samenwerking, creativiteit en innovatie", zegt Florian Huettl, CEO van Opel en Vauxhall en Algemeen Directeur van Stellantis Duitsland. "Deze investering laat het belang van deze locatie zien voor de toekomst. Met de grEEn-campus realiseren we een belangrijk onderdeel van ons 'Future Plan Germany' en zetten we Rüsselsheim op de kaart als centrum voor ontwikkeling en innovatie."

"Met de grEEn-campus geven we een historisch industrieterrein op een duurzame manier een nieuwe bestemming", zegt Jan Van Geet, CEO van de VGP Group. "Het bereiken van het hoogste punt vormt een belangrijke mijlpaal. Samen met Opel, Stellantis Duitsland en de stad Rüsselsheim creëren we ruimte voor onderzoek, innovatie en moderne werkplekken."

Patrick Burghardt, burgemeester van Rüsselsheim am Main, zegt: "De grEEn-campus maakt de transformatie van het historische Opel-terrein stap voor stap zichtbaar. Nu de auto-industrie ingrijpend verandert, vormt een investering als deze een belangrijk signaal voor Rüsselsheim als economische locatie. De grEEn-campus draagt bij aan de duurzame ontwikkeling van de stad en laat zien welke mogelijkheden er zijn voor innovatie, hoogwaardige werkgelegenheid en economische groei."

Modern werken en duurzaamheid gecombineerd op grEEn-campus

Opel, Stellantis Duitsland en VGP ontwikkelen gezamenlijk de grEEn-campus op een terrein van in totaal 114.000 vierkante meter. De campus bestaat uit een kantoorgebouw van ongeveer 23.000 vierkante meter, een onderzoeks- en ontwikkelingsgebouw met een designcentrum van 36.000 vierkante meter en een parkeervoorziening van 55.000 vierkante meter.

Het kantoorgebouw vormt straks de thuisbasis voor de hoofdkantoren van Opel en Stellantis Duitsland. De komende maanden worden hier moderne werkplekken ingericht die flexibel werken en samenwerken ondersteunen. Hetzelfde concept wordt toegepast in het toekomstige onderzoeks- en ontwikkelingsgebouw en het designcentrum. Daar worden onder meer alle Opel-modellen ontworpen en ontwikkeld.

Duurzame energieconcept met zonne-energie en geothermie

De betrokken partijen streven naar een gouden DGNB-certificering voor de gehele campus. Deze certificering wordt toegekend aan gebouwen die aantoonbaar duurzaam zijn ontworpen en gebouwd. VGP, Opel en Stellantis richten zich daarbij op het beperken van de COâ''-uitstoot bij de productie en verwerking van bouwmaterialen. Ook kiezen zij voor duurzame materialen die bijdragen aan een prettig binnenklimaat.

De campus krijgt een geïntegreerde energievoorziening waarin een groen dak, zonnepanelen, geothermie en warmtepompen samenwerken. Een in het groene dak geïntegreerde zonnepaneleninstallatie wekt elektriciteit op voor de campus. Het groene dak draagt daarnaast bij aan de biodiversiteit, verbetert het lokale microklimaat en helpt de gebouwen koel te houden bij hogere buitentemperaturen.

Onder de toekomstige parkeervoorziening komt een geothermische installatie, die tot de grootste in zijn soort in Duitsland behoort. Het systeem haalt warmte uit de bodem en slaat deze op. Efficiënte warmtepompen gebruiken deze energie het hele jaar door voor de verwarming en koeling van de gebouwen. De zonnepanelen op de campus leveren grotendeels de elektriciteit die daarvoor nodig is.

Vlaggenschipproject binnen 'Made for Germany'

De grEEn-campus, waar het nieuwe wereldwijde hoofdkantoor van Opel en het hoofdkantoor van Stellantis Duitsland worden gevestigd, is een van de belangrijkste projecten binnen het initiatief 'Made for Germany'. De ontwikkeling draagt bij aan de economische kracht en het vestigingsklimaat van zowel de regio rond Rüsselsheim als Duitsland als geheel.

Binnen het programma 'Made for Germany' werken bedrijven en investeerders uit uiteenlopende sectoren samen aan een sterke en toekomstbestendige Duitse economie.