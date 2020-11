Autotest | Er is van alles gaande in de Opel-familie. Elektrische aandrijving doet zijn intrede, modellen krijgen een ander karakter en de huisstijl is vernieuwd. Dat heeft ook zijn weerslag op bestaande modellen. Die worden aangepast om beter in de familie te passen. Zo ook Opels compacte, maar ruime, gezinsauto: de "Crossland X". Pardon: "Crossland".

De eerste wijziging betreft de naam! Met ingang van 2021 heet de "Crossland X" simpelweg "Crossland". Opel wil daarmee duidelijk maken dat de auto een ander karakter krijgt. De "X" stond voor "crossover" en hintte naar avontuur en vierwielaandrijving. Voortaan is de Crossland echter meer bedoeld als gezinsauto en worden de raakvlakken met een terreinwagen losgelaten.

Nieuw gezicht

De Crossland krijgt niet alleen een nieuw karakter, maar gaat ook mee in een nieuwe huisstijl. Met de komst van de nieuwe "Mokka" is iedere nieuwe Opel herkenbaar aan de zogenaamde "Opel Vizor": een zwarte band waarin de koplampen en het logo zijn verwerkt. Hiermee krijgt ieder model een stoerdere en meer illustere uitstraling.

Dat staat de Mokka geweldig, maar wat Autozine betreft staat het de Crossland minder goed. Het is alsof iemand heeft ontdekt welk specifiek element een bepaalde auto begeerlijk maakt en er vervolgens vanuit gaat dat het iedere andere auto ook aantrekkelijk zal maken. Net zoals een dikke uitlaat een auto niet sneller maakt, maakt het nieuwe front de Crossland niet mooier. De hoge bouw en de ietwat bolle vormen geven de Crossland een vriendelijke en ontwapende uitstraling, daar past het zwarte masker niet bij.

Afhankelijk van de gekozen uitvoering heeft het dak een contrasterende kleur. Vanaf modeljaar 2021 zijn de achterlichten verbonden door een strip in die kleur en is zelfs het glas getint om het effect te vergroten. Wanneer wordt gekozen voor de "GS Line"-uitvoering is in de daklijn een rode bies opgenomen. De testauto is echter een "Elegance" en die moet het juist hebben van de combinatie van zwarte en verchroomde elementen.

Ruimte en uitrusting

Binnenin is de Crossland een typische gezinsauto. Dankzij de hoge bouw staan de stoelen meer rechtop en daarom kan uit een beperkte lengte toch veel ruimte worden gehaald. Niet alleen voorin, maar ook achterin zitten volwassenen prima. De achterbank staat op rails (150 mm) en daarom kan afhankelijk van de situatie worden gekozen voor meer beenruimte achterin of meer bagageruimte.

Terwijl de nieuwe Mokka een vernieuwend interieur heeft, kiest de Crossland juist voor het traditionele. De testauto heeft conventionele bediening met knoppen en hendels en achter het stuurwiel zijn analoge meters te vinden. Juist wel heel modern zijn de head-up display (waarop informatie in het blikveld van de bestuurder verschijnt) en adaptief grootlicht (altijd met grootlicht rijden, zonder tegenliggers te verblinden). Daarbij is voorzien in een modern audio-, communicatie- en navigatiesysteem (inclusief ondersteuning voor Apple CarPlay en Android Auto). In de klank van het standaard audiosysteem ontbreekt helderheid, alsof de luidsprekers achter een gordijn zijn geplaatst.

„De Crossland is deels verbeterd om bij de tijd te blijven en deels om beter te passen in de Opel-familie“

Nieuwe motoren

Voor modeljaar 2021 is de Crossland voorzien van een geheel nieuwe dieselmotor, die weliswaar dezelfde inhoud heeft als de vorige (1.5 liter), maar volgens Opel toch geheel nieuw is. De benzinemotoren zijn niet nieuw, maar wel vernieuwd. Een andere afstelling zou zorgen voor een lager verbruik bij een gelijk gebleven vermogen.

De 1.2 liter driecilinder benzinemotor is verkrijgbaar met drie vermogens: 84, 110 en 130 pk. Dit verschil wordt bepaald door het motormanagement en de aan- of afwezigheid van een turbo. Voor deze test is eerst gereden met de 110 pk sterke variant met handgeschakelde zesbak. Deze levert precies voldoende vermogen om mee te komen in het verkeer. Wanneer meer wordt gevraagd moet de krachtbron zich behoorlijk kwaad maken, laat deze duidelijk van zich horen en dan volgen alsnog heel behoorlijke prestaties.

Ter vergelijking is ook gereden met de 130 pk sterke variant, gekoppeld aan een zestraps automaat. Dit vormt in meerdere opzichten een betere combinatie. In de praktijk presteert de sterkere motor niet merkbaar beter, maar worden de prestaties vooral met meer gemak neergezet. Dat zorgt voor meer comfort (niet stiller, wel rustiger) en een lager verbruik (alhoewel de specificaties anders doen vermoeden). De testrit met de 110 pk sterke Crossland kostte 7.4 liter per 100 km. Een rit op een vergelijkbaar traject met de 130 pk sterke versie kostte 6.2 liter per 100 km.

De automaat neemt niet alleen werk uit handen. De versnellingsbakverhoudingen passen ook beter bij de motor, waardoor deze fijner loopt bij gangbare kruissnelheden (50, 80 en 100 km/u).

Weggedrag

Tenslotte zijn het onderstel en de besturing aangepast voor modeljaar 2021. Er zijn geen andere componenten toegepast, maar door een andere afstelling biedt de Crossland wel meer comfort. Dat levert samen met de zeer lichte besturing een minder vertrouwenwekkend weggedrag op, maar precies zoals Opel belooft zorgt het op slecht wegdek wel voor meer comfort.

De besturing is aangepast voor een betere "rechtuitstabiliteit". Omdat er voortaan een grotere stuuruitslag nodig is om daadwerkelijk van koers te veranderen, blijft de Crossland als vanzelf beter rechtuit rijden. Op de lange afstand zorgt ook dat voor meer rust en comfort.

Conclusie

Opel's compacte gezinsauto is aangepast voor modeljaar 2021. De Crossland is deels verbeterd om bij de tijd te blijven en deels om beter te passen in de Opel-familie. Met de komst van de nieuwe Mokka heeft Opel namelijk een echte liefhebbersauto in het programma. De Crossland is daarom nadrukkelijker gepositioneerd als gezinsauto.

De aanpassingen zijn daarom met name gericht op het comfort en de prijs. Daarbij is het uiterlijk niet vergeten. De Crossland heeft voortaan het stoere nieuwe gezicht van Opel met een zwart "masker" waarin de koplampen en het logo worden gevat. De motoren zijn even sterk als voorheen, maar toch iets zuiniger. Het onderstel is meer afgestemd op comfort en dat is aangenamer voor het hele gezin.

plus Ruim en praktisch

Fijne combinatie 130 pk motor en automaat min Stevig verbruik

Te lichte besturing

Matig geluid audiosysteem

