Opel Corsa GSE wint Gouden Stuurwiel 2026

Met deze onderscheiding behaalt Opel zijn 23ste Gouden Stuurwiel. De Opel Corsa GSE volgt daarmee de Opel Mokka GSE op, die in 2025 dezelfde titel in de compacte klasse wist te veroveren. "Onze nieuwe GSE-modellen vertegenwoordigen de krachtigste uitvoeringen binnen het Opel-gamma. Ze laten zien hoe dynamisch en aantrekkelijk elektrische mobiliteit kan zijn. Dat een GSE-model een Gouden Stuurwiel wint, bewijst dat onze sportieve modellen voor dagelijks gebruik bijzonder goed worden ontvangen", aldus Florian Huettl, CEO van Opel. Robin Hornig, hoofdredacteur van AUTO BILD, zegt: "De Corsa GSE brengt echt rally-DNA naar de openbare weg. In elke bocht is voelbaar hoe direct en dynamisch deze auto rijdt. Met de Corsa GSE laat Opel zien dat een elektrische auto ook pure rijbeleving kan bieden."

Nadat lezers van AUTO BILD en BILD am SONNTAG de Opel Corsa GSE naar de finale hadden gestemd, werd de elektrische sportieve compacte auto uitgebreid getest op de DEKRA Lausitzring. De Corsa GSE behaalde uiteindelijk 4.261 punten waarmee het de concurrentie overtuigend achter zich liet. Vooral op het gebied van acceleratie, vermogensafgifte en wendbaarheid scoorde hij uitzonderlijk hoog. Ook zijn overzichtelijkheid, zitpositie en praktische inzetbaarheid werden positief beoordeeld.

Snelste productie-Opel van dit moment

De nieuwe Opel Corsa GSE combineert sportieve prestaties met dagelijkse bruikbaarheid. De elektrische hot hatch beschikt over een verlaagd onderstel, een Torsen-sperdifferentieel, 207 kW (281 pk) vermogen en 345 Nm koppel. Daarmee evenaart hij de Opel Mokka GSE op papier, maar de Corsa GSE gaat nog een stap verder. De sprint van 0 naar 100 km/u duurt slechts 5,5 seconden. Daarmee is het de snelst accelererende productie-Opel van dit moment. De topsnelheid bedraagt 180 km/u. Een speciaal voor de Corsa GSE ontwikkelde actieve sportieve sound versterkt de rijervaring en maakt de prestaties hoorbaar bij accelereren en hogere snelheden.

Ondanks zijn sportieve karakter blijft de Opel Corsa GSE een veelzijdige personenauto voor dagelijks gebruik. De bagageruimte bedraagt maximaal 1.042 liter. Daardoor is de elektrische hot hatch niet alleen geschikt voor vlotte ritten, maar ook voor woon-werkverkeer, boodschappen en langere reizen. Standaard beschikt de auto onder meer over stoelverwarming, stuurverwarming en een 180-gradencamera. Dankzij Vehicle-to-Load-technologie (V2L) kunnen bovendien externe apparaten worden gevoed via de voertuigbatterij. Hiervoor is een accessoire-adapter vereist.

23 keer Gouden Stuurwiel voor Opel

Het Gouden Stuurwiel geldt als een van de meest prestigieuze onderscheidingen in de auto-industrie. De prijs wordt uitgereikt door BILD am SONNTAG in samenwerking met AUTO BILD. Sinds de eerste Opel-overwinning in 1978 met de Opel Senator A heeft het merk nu 23 keer de felbegeerde onderscheiding gewonnen. Alleen al sinds 2020 ging de prijs zes keer naar Opel.

Een historisch overzicht: