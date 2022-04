Wel de lusten, niet de kosten

Op zoek naar een Nissan Qashqai e-power?

bynco heeft er 8 vanaf € 35.485,-

Tegelijk met de komst van "e-Power"-techniek ondergaat de Qashqai een kleine facelift. Voor deze versie is het uiterlijk namelijk iets aangepast. Zo heeft de Qashqai e-Power een gesloten grille om de stroomlijn te verbeteren. Alleen onder de voorbumper is nog een echte luchtinlaat te vinden.

Ruimte en uitrusting

"e-Power" geeft de Qashqai half elektrische aandrijving. Dat vereist een batterij die veel kleiner is dan voor volledig elektrische aandrijving, maar nog steeds zo groot dat iets van de bagageruimte wordt afgesnoept. De ruimte voor passagiers blijft ongewijzigd.

Met de komst van "e-Power" krijgt de Qashqai een nieuw audio-, communicatie- en navigatiesysteem. De bediening ervan lijkt nog meer op die van een mobiele telefoon en voortaan heeft de Qashqai ook een virtuele assistent. Afhankelijk van het gegeven commando is dit een slimme assistent van Nissan zelf, of wordt de opdracht doorgespeeld aan Amazon's Alexa (bijvoorbeeld voor bediening van apparaten thuis).

e-Power

Het idee achter hybrideaandrijving is dat een verbrandingsmotor alleen efficiënt is op een hoge (+/- 90 km/u) en constante snelheid. Een elektromotor is juist beter bij een lage en wisselende snelheid. Bij hybrideaandrijving worden beide gecombineerd. Heel simpel gezegd zorgt de elektromotor daarbij voor de aandrijving in de stad en neemt de benzinemotor het over op de snelweg.

Het concept achter "e-Power" is anders! Bij "e-Power" draait een benzinemotor continu op het meest efficiënte toerental. Dit is ongeacht de snelheid van de auto, want de kracht van de verbrandingsmotor wordt gebruikt om een dynamo aan te drijven. De elektriciteit die daarmee wordt opgewekt, gaat naar een accu. Op stroom uit die accu drijft een elektromotor de wielen aan.

Door een batterij als tussenstation te gebruiken is ruimte voor nog een innovatie. De zogenaamde "compressie" van de motor kan worden gevariëerd zonder dat de bestuurder een plotselinge toe- of afname van het vermogen ervaart. Hierdoor loopt de verbrandingsmotor nog efficiënter. Daarom is "e-Power" volgens Nissan 10 tot 15 procent zuiniger dan de tot nu toe meer gangbare parallelle hybride (ook wel bekend als "full hybrid" in marketing termen).

Proefrit

Zoals eerder aangegeven, is de Qashqai e-Power nog niet in productie. Dit verslag is gebaseerd op enkele rondjes met een prototype op een afgesloten circuit (en een haastige fotosessie in de paddock). Desondanks is heel goed te merken wat de verschillen zijn met de conventionele Qashqai en met andere hybrides. Net als andere hybrides blijft de Qashqai e-Power stil na het starten van de auto. Zolang het kan, zorgt de batterij voor voeding van de elektronica en de elektromotor.

„Een korte eerste kennismaking met een handgebouwd prototype op een circuit leert dat de techniek doet wat het belooft“

Als een verbrandingsmotor niet direct is gekoppeld aan de wielen, variëert het toerental niet met de snelheid van de auto en dat geeft een onnatuurlijk gevoel. Nissan gaat dit zoveel mogelijk tegen met slim motormanagement en heel veel geluidsisolatie. Het gevolg is dat de Qashqai e-Power zo stil is, dat de airconditioning bij lage snelheid meer geluid produceert dan de aandrijflijn! Pas op hogere snelheid is de verbrandingsmotor overduidelijk aanwezig, maar het geluidsniveau is niet hoger dan bij een standaard Qashqai.

Met "e-Power" wil Nissan veel van de voordelen van elektrisch rijden combineren met die van een verbrandingsmotor. De e-Power hoeft niet te worden geladen met een stekker, maar kan "gewoon" terecht bij het tankstation. Daarmee is deze auto vooral bedoeld voor regio's waar het aantal laadpunten te wensen over laat.

Een belangrijk voordeel van elektrisch rijden is de mogelijkheid om met één pedaal te rijden. Net als bij een elektrische auto kan worden gekozen om in te houden wanneer het gaspedaal wordt losgelaten. Hoe abrupter het gaspedaal wordt losgelaten, hoe sterker de auto inhoudt (en energie terugwint). Daarnaast biedt de Qashqai e-Power een normale, sportieve en extra zuinige stand en het verschil tussen deze modi is duidelijk merkbaar. Wie geen behoefte heeft aan al deze instellingen kan de automaat simpelweg in "drive" zetten en al het denkwerk aan de computer overlaten.

Weggedrag

De Qashqai staat op het zogenaamde "CMF-C" platform van Nissan en was daarom al bij de introductie voorbereid op alternatieve energiebronnen. Dat betreft niet alleen de ruimte voor batterijen, maar ook het gewicht ervan. Nissan kon de Qashqai daarom relatief eenvoudig aanpassen aan het extra gewicht en de andere gewichtsverdeling. Niet alleen de wielophanging is aangepast, maar ook de besturing.

Het resultaat van al deze aanpassingen is niet dat de e-Power hetzelfde rijdt als de Qashqai met alleen een verbrandingsmotor. In plaats daarvan heeft Nissan een nieuwe balans gevonden waardoor de auto weliswaar zwaarder is, maar lichter en zelfs sportiever voelt.

Conclusie

In thuisland Japan verkoopt Nissan al jaren auto's met zogenaamde "e-Power"-techniek. Deze bijzondere aandrijflijn is sterker en dynamischer gemaakt en komt nu ook naar Europa. "e-Power" is een vorm van hybride aandrijving, maar dan één waarbij een benzinemotor elektriciteit opwekt voor een elektromotor (serieel hybride). De elektromotor drijft uiteindelijk de wielen aan en dat is volgens Nissan 10 tot 15% zuiniger dan de tot nu toe meer gangbare constructie waarbij twee motoren samen voor de aandrijving zorgen (parallel hybride).

Een korte eerste kennismaking met een handgebouwd prototype op een circuit leert dat de techniek doet wat het belooft. De Qashqai e-Power zorgt voor een laag verbruik. Daarbij geeft het de souplesse van een elektrische auto en mogelijkheid om met één pedaal te rijden. Opladen aan een stekker is niet nodig, maar daar staat tegenover dat de Qashqai e-Power wel ouderwets naar het tankstation moet. Het belangrijkste voordeel is dat e-Power veel voordeliger is in aanschaf dan een volledig elektrische auto. Kortom: wel de lusten, niet de (aanschaf) kosten.

plus Voordelig in aanschaf

Beter weggedrag dan conventionele versie

Veel van de voordelen van elektrisch rijden min Volledig elektrisch blijft superieur