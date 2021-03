Vooruitblik | Nissan had een origineel idee. Het combineerde een personenauto met een luxe terreinwagen in de "Qashqai". Dat bleek een succes! Tot 2007 werden luxe terreinwagens voornamelijk gekocht om het uiterlijk en de ruimte. Door de techniek voor terreinrijden te vergeten, kon meer nadruk worden gelegd op de kwaliteiten op de openbare weg en kon de prijs worden verlaagd. De Qashqai was niet zomaar een succes, het segment van de "crossover" was geboren en vele merken volgden. Nu is het tijd voor de derde generatie van de Qashqai. Weet Nissan zich nog steeds te onderscheiden?

Toen Nissan de eerste Qashqai ontwierp, had het het rijk alleen. Inmiddels biedt vrijwel ieder merk een "crossover" aan, en dus heeft Nissan het ontwerp van de derde generatie van de Qashqai flink aangescherpt. Nog steeds wordt de Qashqai gekenmerkt door een V-vormige grille en een prominente luchtinlaat onder de voorbumper. Echter, het lijnenspel is niet langer vrolijk en bol, maar juist scherp en modern.

In vergelijking met de voorgaande generatie is de Qashqai in alle richtingen gegroeid (5 cm langer, 2 cm breder en 4 cm hoger). Hiermee behoort de Qashqai voortaan tot de grotere auto's in zijn soort. De extra centimeters komen de beenruimte achterin (+2 cm), de hoofdruimte en de schouderruimte ten goede. Zelfs met het optionele glazen dak hebben lange bestuurders daarom ruim voldoende hoofdruimte.

De toegenomen lengte en een ruimtebesparende achterwielophanging zorgen voor een bagageruimte met een inhoud van 504 liter. Daarmee heeft de Qashqai zeker niet de grootste bagageruimte in zijn segment, maar behoort de Nissan wel tot de ruimere auto's in zijn soort. Net als bij de vorige Qashqai is de laadvloer "verstelbaar". Op die manier kan worden gekozen voor meer bagageruimte (maar met een tildrempel) of juist een vlakke laadvloer (maar minder ruimte). Heel handig: de ene kant van de laadvloer is bekleed met een zachte stof, terwijl de andere kant is gemaakt van eenvoudig afwasbaar kunststof.

Uitrusting

Toch komt de grootste vooruitgang van de opzet van de cabine. Het interieur is ruim van opzet en de gebruikte materialen zijn van bovengemiddeld hoge kwaliteit. Nissan kiest niet voor een minimalistische opzet, gedurfde vormen of vernieuwende ergonomie, maar gaat simpelweg met de tijd mee. Creatieve uitspattingen zijn immers voorbehouden aan de Juke, de andere crossover van Nissan. De Qashqai is de meer behouden gezinsauto en dus is alles gericht op functionaliteit.

„Met bovengemiddelde binnenruimte en volop aandacht voor actieve veiligheid is de Qashqai nog altijd een echte gezinsauto“

De uitrusting is daarom niet vernieuwend, maar wel bij de tijd. Zo beschikt de Qashqai over de nieuwste semi-zelfrijdende functies, intelligent grootlicht (een deel van de bundel wordt gedimd om tegenliggers niet te verblinden) en een modern infotainment-systeem (audio, communicatie en navigatie). Middels een app kan de technische staat op afstand worden uitgelezen en kunnen beperkingen worden ingesteld (o.a. maximumsnelheid en gebiedsbeperking) voor het geval de auto wordt uitgeleend.

Om te kunnen concurreren met luxueuzere modellen is de Qashqai voortaan ook te voorzien van zaken zoals een massage-functie in de voorstoelen, een wifi hotspot en een elektrisch bedienbare achterklep.

Aandrijving

Nissan is van mening dat auto's met verbrandingsmotor en elektromotor op maat gemaakte platforms vereisen. Op die manier zou de techniek optimaal kunnen worden gebruikt. De "Ariya" is Nissan's elektrisch aangedreven crossover, de Qashqai kiest voor verbrandingsmotoren. Echter, dit zijn niet zomaar verbrandingsmotoren! De basismotor (140 pk / 240 Nm) is een "mild hybrid", hetgeen wil zeggen dat een elektromotor assisteert wanneer de benzinemotor hard moet werken. Op die manier verbeteren de prestaties, terwijl het verbruik wordt verlaagd.

Daarnaast is de Qashqai leverbaar met "e-Power" (158 pk / 270 Nm). Deze techniek past Nissan al langere tijd toe in modellen voor de Japanse markt. De Qashqai is de eerste auto op de Europese markt met e-Power. Dit staat voor een benzinemotor die alleen wordt gebruikt om energie op te wekken voor de elektromotor die daadwerkelijk voor de aandrijving zorgt. Verbrandingsmotoren zijn namelijk op een bepaald toerental het meest efficiënt en door de benzinemotor op exact dat toerental te laten draaien verlaagt Nissan het verbruik. Op die manier biedt de Qashqai de souplesse van een elektrische auto, is het verbruik lager dan van een conventionele auto, maar is de actieradius gelijk aan die van een traditionele benzinemotor.

Zoals uit de foto's blijkt is dit verslag gebaseerd op een presentatie in een fotostudio. Daarom was proefzitten en uiteraard fotograferen wel mogelijk, maar proefrijden nog niet. Hoe e-Power in de praktijk functioneert, en hoe het nieuwe platform met gewichtsbesparende materialen de rijeigenschappen beïnvloedt kan daarom nog niet worden gezegd. De nieuwe Qashqai wordt midden 2021 bij de dealer verwacht, dan volgt ook een eerste testverslag.

Conclusie

Sinds de introductie van de eerste generatie van de Nissan Qashqai is het aantal concurrenten sterk gegroeid. Daarom zet Nissan in op scherpe vormgeving en een rijke, moderne uitrusting. Afhankelijk van de uitvoering is de uitrusting zelfs vergelijkbaar met die van een hogere klasse.

Tegelijkertijd blijft Nissan trouw aan het originele concept. Met bovengemiddelde binnenruimte en volop aandacht voor actieve veiligheid is de Qashqai nog altijd een echte gezinsauto.

plus Ruim en functioneel

Moderne, rijke uitrusting

Slimme e-Power aandrijflijn min E-Power pas later verkrijgbaar

