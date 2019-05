Nissan NV250

Nissan presenteert NV250

22 mei 2019 | Nissan presenteert de NV250. Het betreft een nieuwe, compacte en veelzijdige bedrijfswagen die standaard geleverd wordt met Nissan Intelligent Mobility technologie en een garantietermijn van vijf jaar of 160.000 km. Nissan levert de nieuwe NV250 met keuze uit drie motorvarianten, verschillende interieurindelingen, twee lengtevarianten en een uitgebreide reeks ombouwvarianten. De NV250 is leverbaar als gesloten bestelwagen en personenauto (Combi). Het model is vanaf september te koop in heel Europa.