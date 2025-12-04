Nissan introduceert Business Edition QASHQAI en JUKE

Daarnaast is de Nissan QASHQAI Business Edition altijd voorzien van de Intelligent Nissan Around View Monitor en het Cold Pack, bestaande uit stoelverwarming, een verwarmbaar stuurwiel en verwarmbare voorruit. De omvangrijke reeks intelligente rijhulpsystemen omvat onder meer ProPILOT Assist met Navi-Link, Intelligent Cruise Control en Lane Departure Warning & Prevention.

Bij de Nissan JUKE Business Edition is het Cold Pack optioneel leverbaar of onderdeel van het optionele Premium Pack, dat ook de Intelligent Nissan Around View Monitor, ProPILOT Assist, Blind Spot Warning, Intelligent Driver Alertness en Rear Cross-Traffic Alert bevat. De Nissan QASHQAI Business Edition is op zijn beurt optioneel uit te breiden met een head-up display en automatische achterklep met handsfree functie.

Business Editions

De Nissan QASHQAI Business Edition is er met keuze uit drie aandrijflijnen. Behalve de Mild-Hybrid 140 met een handgeschakelde versnellingsbak en de Mild-Hybrid 158 met automatische Xtronic-transmissie is hij ook leverbaar met de volledig nieuw ontwikkelde e-POWER hybride-aandrijflijn met een CO2-uitstoot tot 102 g/km (WLTP).

De nieuwe Nissan JUKE Business Edition vervangt de huidige Business Editions op basis van de Acenta- en Tekna-uitvoeringen en wordt altijd geleverd met de Hybrid 143-aandrijflijn.

Fiscale waarde en bijtelling

De nieuwe Business Editions van Nissan zijn per direct te bestellen. De Nissan QASHQAI Mild-Hybrid 140 Business Edition heeft een fiscale waarde vanaf € 38.640. Voor leaserijders die de auto ook privé gebruiken, betekent dit een bijtelling vanaf € 254 per maand. Voor € 15 bijtelling per maand extra rijdt men in de krachtigere Mild-Hybrid 158 Xtronic, waarvan de fiscale waarde € 40.990 bedraagt.

De Business Edition van QASHQAI e-POWER met een vermogen van 151 kW (206 pk) heeft een fiscale waarde vanaf € 38.690. Berijders van deze hybride-SUV profiteren van een bijtelling vanaf € 254 per maand. De Nissan QASHQAI Mild-Hybrid 140 Business Edition is al te leasen vanaf € 595 per maand excl. BTW via Nissan Lease (Operational Lease, 60 maanden en 10.000 km/jaar).

De Nissan JUKE Hybrid 143 Business Edition staat in de boeken met een fiscale waarde vanaf € 30.305, met een bijtelling vanaf € 200 per maand.