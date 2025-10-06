Nissan Parts Centre bestaat 40 jaar

Van het pionieren met directe leveringen in Nederland begin jaren negentig tot de uitrol van een digitaal logistiek systeem in 2024; het NMPC loopt al decennia voorop in innovatie. De locatie verwerkt dagelijks ongeveer 4.000 inkomende orderregels en 17.500 uitgaande zendingen. In het magazijn wordt een voorraad van circa 110.000 onderdelen beheerd. Duurzaamheid staat daarbij centraal in alle processen.

Een belangrijke succesfactor van het NMPC is de vooruitstrevende aanpak. De locatie speelt een voortrekkersrol op het gebied van milieu. Zo zijn er 9.000 zonnepanelen geïnstalleerd op het terrein. Ook is het gebouw aangesloten op een gedeeld warmtenet, waarbij restwarmte van omliggende bedrijven wordt benut, en is er een zero-waste-recyclingbeleid ingevoerd.

Met alle zonnepanelen op eigen terrein wekt het NMPC 70% van zijn eigen energiebehoefte zelf op. Al die groene stroom is voldoende om circa 900 huishoudens van stroom te voorzien. Tevens wordt hiermee jaarlijks ruim 1,17 miljoen kg COâ''-uitstoot bespaard. Het NMPC blijft zich actief inzetten voor verdere investeringen in duurzame innovaties.

Begin dit jaar is eNEST gelanceerd als de nieuwste businessregio van Nissan. Deze stap is een direct antwoord op de snel veranderende automarkt en stelt Nissan in staat om sneller te schakelen en beter in te spelen op de behoeften van klanten en partners. Door de activiteiten in deze markten nauwer op elkaar af te stemmen, wil Nissan de klantgerichtheid verder versterken en duurzame groei stimuleren. Als strategische entiteit binnen de eNEST-regio speelt het NMPC een sleutelrol met slimmere logistiek, duurzamere oplossingen en service van niveau voor Europa en daarbuiten.