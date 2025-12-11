Nissan verlaagt prijs Ariya

De nieuwe instapprijs van de Nissan ARIYA geldt voor de Limited Edition-uitvoering met 63 kWh-batterij. Deze versie biedt onder meer NissanConnect navigatie en services met 'over the air'-updates, twee 12,3 inch beeldschermen, Apple CarPlay, Android Auto en uitgebreide parkeerhulp. Klanten kunnen ook rekenen op LED-koplampen, 19-inch lichtmetalen wielen, Intelligent Key en intelligente cruise control.

De Nissan ARIYA is er ook in de uitvoering Advance. Deze versie combineert de uitrusting van de Limited Edition met zaken zoals zesvoudig elektrisch verstelbare en verwarmbare voorstoelen, stuurwielverwarming, elektrische achterklep met handsfree-functie, half-lederen bekleding, Intelligent 360 graden Around View Monitor en ProPILOT Assist met Navi-Link en Traffic Jam Pilot. De fiscale waarde van de Nissan ARIYA Advance begint bij € 40.100, goed voor een bijtelling vanaf € 219 per maand.

De derde en meest omvangrijke uitvoering in de reeks van de Nissan ARIYA is de Evolve. Voor een fiscale waarde vanaf € 45.100 en een bijtelling vanaf € 252 per maand krijgt men bovenop de uitrusting van de Advance onder meer een elektrisch bedienbaar panoramisch schuifdak, BOSE-audiosysteem met tien speakers, geventileerde voorstoelen, verwarmbare achterbank, Intelligent Rear View Mirror met camera, een Head-up display en ProPILOT Park.

Twee batterijopties

De Nissan ARIYA is beschikbaar in twee batterijversies met voorwielaandrijving. De 63 kWh-versie is goed voor een vermogen van 160 kW (217 pk), 300 Nm koppel en een actieradius tot 404 km (WLTP). De versie met de 87 kWh-batterij biedt een actieradius tot 536 km, terwijl de elektromotor 178 kW (242 pk) en 300 Nm naar de wielen stuurt. Beide batterijversies zijn standaard voorzien van een energiebesparende warmtepomp en een 22 kW AC-boordlader.