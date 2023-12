Nissan ARIYA rijdt van Noordpool naar Zuidpool

De Nissan ARIYA van Chris en Julie heeft de e-4ORCE vierwielaandrijving die Nissan op dit model levert. Ook aan de elektromotoren en batterij van de auto is niets gewijzigd voor deze reis. De Nissan was wel aangepast om de speciale 39 inch-wielen te kunnen monteren, nodig om over sneeuw, ijs en zand te rijden.

Arctische condities

In maart 2023 startte de expeditie op de Noordpool. Veelbetekenend was het uitstel van de start door het zeer slechte weer. Via de Noordpool, Canada en de westkust van de Verenigde Staten reed het duo naar Midden-Amerika. Sneeuw maakte plaats voor bergen en bergen werden woestijnen. Door onder meer Peru, Chili en Argentinië werd het zuidpunt van Zuid-Amerika bereikt. Na het transport naar Antarctica begon het laatste deel van de reis, onder ijzige, arctische condities legden Chris en Julie het laatste deel af van hun tocht.

Chris Ramsey blikt terug op de epische elektrische expeditie: "Eigenlijk is het nauwelijks te bevatten dat we hier nu echt staan. Jaren hebben we dit, samen met enthousiaste partners, voorbereid. We hebben nooit getwijfeld of deze tocht met de Nissan ARIYA zou slagen, maar het was veel zwaarder dan we hadden verwacht. We zijn trots dat het verhaal van onze expeditie miljoenen mensen in de wereld heeft bereikt".

Julie voegt eraan toe: "Dit was een ongelooflijke reis! Dankzij de mensen die we hebben ontmoet, dankzij de vrienden die we hebben gemaakt en dankzij de hulp die we overal kregen. Deze reis is niet alleen van Chris en mij, maar van al die duizenden mensen die we op onze tocht tegenkwamen en die ons hebben geholpen omdat ze elektrische rijden willen aanmoedigen".

Het avontuurlijke koppel startte in 2017 met de eerste plannen voor de expeditie. Ze hadden net de 10.000 kilometer lange Mongol Rally gereden in een eveneens elektrische Nissan, de LEAF. Tijdens die reis werd duidelijk dat epische expedities enorm bijdragen aan de interesse in elektrische auto's. Met de expeditie van de Noordpool naar de Zuidpool hebben ze opnieuw aangetoond dat elektrische auto's overal kunnen komen. In totaal reden ze door veertien landen.