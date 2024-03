Nissan ontvouwt bedrijfsplan 2024

Het bedrijfsplan The Arc slaat een brug tussen het bedrijfstransformatieplan Nissan NEXT voor de periode 2020-2023 en Nissans langetermijnvisie Ambition 2030. Het nieuwe plan is gericht op een breed productoffensief, meer elektrificatie, een nieuwe benadering van engineering en productie, de introductie van nieuwe technologieën en strategische partnerschappen om de afzet wereldwijd te vergroten en de winstgevendheid te verhogen.

De AMIEO-regio sluit daarmee aan bij de wereldwijde strategie van Nissan om volumegroei te realiseren via een per regio op maat gemaakte strategie. Die moet leiden tot een versnelde transitie naar elektrische voertuigen (EV's), ondersteund door een uitgebalanceerde line-up van geëlektrificeerde hybride modellen, volumegroei in de belangrijkste markten en financiële discipline.

Met het plan The Arc wil Nissan de jaarlijkse verkoop wereldwijd met een miljoen auto's verhogen. De AMIEO-regio draagt daar met 300.000 auto's bijna een derde aan bij. Van de zestien nieuwe geëlektrificeerde voertuigen en veertien nieuwe (hybride) modellen met verbrandingsmotor die Nissan wereldwijd introduceert, lanceert het vijf nieuwe EV's en zes nieuwe hybride modellen in de AMIEO-regio. Daartoe behoren enkele van Nissans populairste modellen, zoals de LEAF.

Guillaume Cartier, chairperson van Nissan AMIEO: "Met The Arc hebben we een duidelijke routekaart naar een veelbelovende toekomst. De nadruk ligt daarbij op groei en aanpassings- en concurrentievermogen. Onze AMIEO-regio is klaar om dit wereldwijde plan uit te voeren. We zetten een volgende stap om ons aanbod en onze technologie te verbeteren, elektrificatie te bevorderen en onze strategische partnerschappen te benutten. Met dit complete plan versterken we ons concurrentievermogen en onze groei. Ik ben ervan overtuigd dat we het waarmaken en daarmee een brug slaan naar de realisatie van Nissans Ambition 2030-visie".

Nissan blijft gebruikmaken van strategische partnerschappen om zijn concurrentievermogen en modellen aanbod te versterken. In Europa introduceert Nissan in de Alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi via Renault/Ampere een nieuwe compacte EV ter vervanging van de Nissan Micra. Ook introduceert het twee nieuwe lichte bedrijfswagens. In Oceanië benut Nissan zijn partnerschap met Mitsubishi Motors om een nieuwe 1-tons pick-up te introduceren. In India versterkt Nissan het partnerschap met Renault om zijn productiecapaciteit te vergroten en wordt India net als het Verenigd Koninkrijk (VK) een belangrijke exporthub.

Vooruitgang op het gebied van elektrificatie

De introductie van nieuwe EV's staat voor alle subregio's van AMIEO op de planning. Daarbij blijft Nissan in Europa het voortouw nemen in Nissans wereldwijde elektrificatiestrategie. Nissan verwacht dat in 2026 ruim 40 procent van zijn verkoopmix in Europa bestaat uit volledig elektrische en geëlektrificeerde modellen.

Verder wil Nissan zijn EV36Zero-visie op de productie van EV's en batterijen in praktijk brengen met de start van de productie van nieuwe EV's in de fabriek in Sunderland (VK). Met dit transformatieproject - een allesomvattende blauwdruk van Nissan voor emissievrij produceren en rijden - is een investering van maximaal 3 miljard Britse pond door Nissan en partners gemoeid.

In Nissans visie op een elektrisch ecosysteem komen met de V2G-technologie ook bidirectionele AC-mogelijkheden beschikbaar in de EV's van Nissan. Dat moet gebeuren binnen de looptijd van het plan en te beginnen in Europa. Nissan biedt dan - via nieuwe samenwerkingen in de regio - betaalbare tweeweg-thuisladers aan waarmee klanten de opgeslagen energie in de accu van de auto kunnen leveren aan het elektriciteitsnet. Dat biedt nieuwe inkomstenmogelijkheden voor Nissan en voordelen voor zowel klanten als het milieu.

The Arc: de subregio's

India: Tijdens de looptijd van The Arc lanceert Nissan drie nieuwe modellen in India, met het plan om het verkoopvolume te verdrievoudigen tot 95.000 auto's in 2026 - een stijging van 63.000 ten opzichte van boekjaar 2023.

De fabriek van de Alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi in Chennai introduceert twee nieuwe Nissan-SUV's en twee nieuwe SUV's voor Renault. Met de extra exportmogelijkheden van ongeveer 100.000 auto's tegen 2026, wordt India in AMIEO net als het Verenigd Koninkrijk een belangrijke exporthub voor Nissan. Tijdens de looptijd van dit middellangetermijnplan gaat Nissan door met de ontwikkeling van een nieuwe EV, die het in Chennai in productie neemt.

Afrika: Tijdens de looptijd van The Arc richt Nissan zich in Afrika op verdubbeling van de verkoop tot 110.000 auto's - een stijging van 56.000 ten opzichte van boekjaar 2023.

Tijdens de driejarige looptijd van The Arc profiteren ook Afrikaanse klanten van de twee nieuwe SUV's uit India. Behalve de voortgaande introductie van Nissans unieke e-POWER-technologie wil Nissan tegen het einde van The Arc een 100 procent elektrisch model aanbieden in Zuid-Afrika.

Deze op groei gerichte initiatieven en de introductie van nieuwe producten moeten zorgen dat Nissan in Afrika profiteert van de verwachte groeistijging van de automarkt en zijn marktaandeel vergroot.

Midden-Oosten: In het Midden-Oosten introduceert Nissan vijf nieuwe SUV's, waaronder de twee uit India. The Arc bevat ook een strategie om EV's in het Midden-Oosten te introduceren. Dat kan dienen als springplank voor verdere groei terwijl Nissan gebruikmaakt van zijn sterke reputatie in deze subregio om verdere groei te stimuleren.

Europa: Tijdens de looptijd van The Arc verschijnen vijf nieuwe EV's in Europa, zoals de Nissan LEAF en JUKE én een 100 procent elektrische vervanger voor de Nissan Micra.

Nissan gebruikt ook zijn alliantiepartnerschap met Ampere om een volledig elektrische Interstar, een lichte bedrijfswagen, te introduceren, net als een nieuwe lichte bedrijfswagen op basis van FlexEVan.

In Europa streeft Nissan naar een verhoging van 40 procent van zijn verkoopvolumes aan het eind van de planperiode. Dat betekent een stijging van meer dan 170.000 auto's.

Oceanië: Tijdens de looptijd van The Arc introduceert Nissan in Oceanië vier nieuwe modellen, waaronder een nieuwe 1-tons pick-up, waarbij Nissan gebruikmaakt van zijn partnerschap met Mitsubishi Motors.

Nissan introduceert in Oceanië nog meer nieuwe elektrische modellen zodra de transitie naar elektrificatie in een stroomversnelling komt.