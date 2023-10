Nissan onthult Hyper Punk concept

De Nissan Hyper Punk vormt een brug tussen de virtuele en fysieke wereld, en stimuleert zelfexpressie in alle facetten. Bovendien kunnen eigenaren altijd en overal hun apparaten opladen en gebruiken dankzij vehicle-to-everything (V2X). Hiermee is ook de energie uit de auto te delen met anderen.

Connectiviteit

Het interieur van de Nissan Hyper Punk, met op origami geïnspireerde designelementen, ademt een typisch Japanse sfeer, waarbij digitale en kunstzinnige vormen naadloos in elkaar overlopen. Camera's scannen de omgeving rond de auto en met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) worden de beelden omgezet in manga-stijl of grafische patronen, afhankelijk van de voorkeur van de bestuurder. De beelden worden dan geprojecteerd op een driedelig scherm in de cockpit, waardoor realiteit en de metaverse samenkomen.

De Hyper Punk is door Nissan ontworpen als een mobiele, creatieve studio. De cabine biedt een internetverbinding, waar gebruikers al hun apparaten aan kunnen koppelen. Hiermee krijgen ze toegang tot alle creatieve hulpmiddelen die zij nodig hebben voor hun creatieve proces. Met behulp van AI en biosensoren in de hoofdsteun kan de Nissan Hyper Punk ook de stemming van de bestuurder detecteren en automatisch de juiste muziek en verlichting selecteren, wat de energie en creativiteit van de bestuurder nog eens extra stimuleert.

Zelfexpressie

Het exterieurdesign van de Nissan Hyper Punk trekt meteen de aandacht met zijn vlakke en polygonale delen. Ook opvallend zijn de tinten in de zilveren lak die veranderen op basis van de kijkhoek en lichtbron. Het ontwerp biedt superieure aerodynamische prestaties en een krachtige stijl die ingaat tegen minimalistisch ontwerp. Bovendien is het voor Nissan een manier om nieuwe technologieën en design te onderzoeken.

De robuuste uitstraling, versterkt door korte overhangen en grote 23-inch wielen, maakt het model ideaal voor zowel stedelijke omgevingen als offroad-avonturen. De koplampen, achterlichten en signatuur aan de achterzijde benadrukken de polygonale vormen en zijn geïntegreerd in het oppervlak van de carrosserie, waardoor dit unieke voertuig meer opvalt.

De vier nieuwe conceptauto's van Nissan uit de 'Hyper-reeks' (Hyper Urban, Hyper Adventure, Hyper Tourer en Hyper Punk) zijn tot de opening van de Japan Mobility Show (25 oktober 2023) te zien op het spectaculaire 3D-billboard Cross Shinjuku Vision in de wijk Shinjuku in Tokyo. Vanaf 25 oktober zijn de conceptmodellen ook beschikbaar in het online videospel Fortnite onder de naam 'Electrify the World'.