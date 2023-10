Nissan onthult Hyper Force

De volledig elektrische, high-performance supercar is ontwikkeld om rijplezier te combineren met uitstekende milieuprestaties en comfort voor dagelijks gebruik. De elektrische aandrijflijn maakt gebruik van een solid-state batterij met een gunstige gewichtsbalans en levert een vermogen tot 1.000 kW voor een uiterst snelle acceleratie. Aerodynamica voor een hoge neerwaartse druk, e-4ORCE vierwielaandrijving en een lichtgewicht carrosserie met carbon beloven prestaties op bochtige wegen en het racecircuit.

Het exterieurdesign met krachtige proporties biedt een mix van strakke lijnen rondingen die naadloos overgaan in een gedurfde geometrie die de onderliggende prestaties weerspiegelt. In het gehele ontwerp zijn elementen verwerkt als eerbetoon aan de sportieve modellen van Nissan, zoals de verlichting voor en achter.

Het exterieur is ontwikkeld in samenwerking met het NISMO-raceteam en staat garant voor uitstekende aerodynamica. De uit twee lagen bestaande structuur onder de motorkap zorgt niet alleen voor optimale neerwaartse druk, maar ook voor koeling. Ondertussen zorgt de achterste diffusor met twee niveaus voor een optimale luchtstroom onder de auto. Ook zijn de voorspoilers, het omklapbare voorspatbord en de uiteinden van de achtervleugel voorzien van een actieve aerodynamicafunctie. Een nieuw ontwikkelde plasma-actuator onderdrukt het loskomen van lucht om grip te maximaliseren en de opwaartse beweging van het binnenste wiel in bochten te minimaliseren.

Twee rijmodi

Het conceptmodel beschikt over twee rijmodi: R (racen) en GT (grand touring). De grafische gebruikersinterface verandert van kleur en weergave op basis van de gekozen modus en is ontworpen om direct noodzakelijke informatie voor de bestuurder weer te geven, afhankelijk van de rijomstandigheden. Deze grafische weergave is het resultaat van de samenwerking met Polyphony Digital Inc.

In de R-modus licht de cabine rood op en ontstaat er een cockpit rond de bestuurder om de concentratie te bevorderen. Panelen op het dashboard strekken zich uit naar de zitruimte om het cockpitgevoel te versterken. Ondertussen tonen vier satellietschermen rond het stuur de grip en temperatuur van de banden, de luchtdruk, de temperatuur van de remrotor, de vermogensverdeling en andere informatie die van waarde is tijdens het racen.

In de GT-modus licht het interieur blauw op, terwijl de schermen rond het stuur wegschuiven en worden gecombineerd. Hiermee ontstaat een eenvoudigere infotainmentinterface, inclusief instellingen voor de airconditioning, audio, ophanging en stabilisator voor comfort. De wielophanging en stabilisatoren zijn de eerste in hun soort die tijdens het rijden via het beeldscherm kunnen worden ingesteld.

De voorstoelen zijn gemaakt van zeer stijve, lichtgewicht koolstofvezel met vierpuntsgordels die ook comfortabel zouden zijn voor lange afstanden. Veiligheid speelt een cruciale rol bij deze conceptauto. Dankzij de geavanceerde autonome aandrijving met 'hyper LIDAR' en sensoren die zijn afgestemd op sportief rijden, is het voertuig ontworpen om een hoog veiligheidsniveau te garanderen, zowel op de openbare weg als op het circuit.

Voor het besturen in de echte of virtuele wereld

De aantrekkingskracht van de Nissan Hyper Force wordt vergroot dankzij augmented reality (AR) en virtual reality (VR) waarmee het mogelijk is om ook in een virtuele wereld te rijden. Als de auto stilstaat, kan de bestuurder met een speciale VR-helm met een dicht vizier een virtuele rij- en race-ervaring beleven, ook met online wedstrijden tegen de klok.

Nissan op de Japan Mobility Show 2023

De Nissan Hyper Force wordt op de Japan Mobility Show 2023 gepresenteerd naast een reeks andere opmerkelijke Nissan-modellen, waarmee het merk tevens zijn negentigste verjaardag viert.