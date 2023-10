Nissan onthult Hyper Adventure

Om een langere tijd op de weg door te brengen, is energie nodig. Daarom is de Nissan Hyper Adventure uitgerust met V2X-technologie (vehicle-to-everything) en op een zodanige manier ontworpen dat hij op ieder moment kan voldoen aan de energiebehoefte met respect voor het milieu.

De batterij voorziet niet alleen de aandrijving van energie, maar fungeert ook als energiebron voor andere zaken. Zo kan de gebruiker bijvoorbeeld zijn uitrusting opladen, de kampeerplaats verlichten of zelfs andere elektrische voertuigen opladen. De V2X-functie kan ook energie leveren aan huizen (V2H) of aan een gemeenschap door stroom terug te leveren aan het lokale elektriciteitsnet (V2G).

Het exterieur heeft een dynamisch design, met een opvallende diagonale lijn aan de zijkant die het ruime interieur accentueert. De auto is aerodynamisch dankzij de voorspoiler die de luchtstroom de juiste richting op stuurt en doordat de voorruit en zijruiten een naadloos geheel vormen met het dak. De wielen en bumpers zijn voorzien van stijgijzers om met gemak besneeuwde gebieden te doorkruisen.

Het dashboard is direct verbonden met de onderzijde van de voorruit en creëert daarmee een breed blikveld, alsof de carrosserie transparant is, en voor een verbinding tussen binnen en buiten. Het interieur biedt ook veel bagageruimte voor outdoor-spullen zoals tenten, ski's of een kajak.

Door de achterbank 180 graden te draaien, ontstaat een zitruimte met het zicht naar achteren. De zitruimte is bovendien toegankelijk dankzij het automatisch in- en uitklapbare trapje, dat ook handig is tijdens kamperen, het voorbereiden op een dag skiën of om te genieten van een prachtig uitzicht.