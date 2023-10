Nissan Hyper Tourer concept

Nissan onthult Hyper Tourer concept

17 oktober 2023 - Nissan presenteert de Hyper Tourer concept. Het is het derde model in een serie van elektrisch aangedreven conceptauto's voor de Japan Mobility Show die op 25 oktober 2023 van start gaat. De Nissan Hyper Tourer is een studie van een MPV met een ruim, uitnodigend en veelzijdig in te delen interieur voor luxe reizen.