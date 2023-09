Nissan onthult Concept 20-23

De designers van Nissan Concept 20-23, onder wie ook een aantal jonge ontwerpers van NDE, kregen een eenvoudige opdracht: ontwerp een auto waarin je graag door de straten rijdt van de stad waarin je werkt. Er zijn geen restricties.

Alfonso Albaisa, Senior Vice President global design bij Nissan, sprak over de Concept 20-23 bij de onthulling in Londen: "Het jonge team hier bij NDE ging met de opdracht aan de slag en er staat nu een leuke elektrische stadsauto waarmee je echt elke dag door Londen wilt rijden. De 20-23 Concept is een compacte hatchback, met sterke invloeden van de online racewereld. Ik hou van het verhaal achter dit concept, hoe de werelden van het moderne stadsleven, online gaming en emissievrije mobiliteit samenkomen."

De naam "Concept 20-23" staat voor de 20 jaar NDE in het hart van Londen, evenals het traditionele nummer 2 (ni) 3 (san) en een verwijzing naar het huidige jaar. Het studiemodel past in een lange Nissan traditie om speelse en opvallende compacte hatchbacks en stadsauto's te ontwikkelen. Met de erfenis van de Nissan Pike Cars, zoals de Be-1, Pao, Figaro en S-Cargo in het achterhoofd, geeft Concept 20-23 een 21ste-eeuwse twist aan deze traditie.

Exterieur

De Concept 20-23 is een 3-deurs hatchback en wordt gekenmerkt door aerodynamische componenten aan de voor- en achterkant van de auto. Opvallend zijn de lage sideskirts die als functie hebben om de luchtstroom vanaf de voorkant langs de auto te leiden en de remmen te koelen.

Aan de voorzijde loopt een vlak paneel omhoog de voorkant van de motorkap. Het zorgt voor een strak geheel, dat bijna uit één stuk bestaat. De koplampen worden gekenmerkt door twee halve cirkels bestaande uit dunne verlichte lijnen, versterkt door een scherpe lichtunit met LED-technologie. De richtingaanwijzer maakt deel uit van dezelfde cirkelvormige LED-koplamp. De verlichting geeft een vriendelijk gezicht aan de Concept 20-23, terwijl de scherpe lijnen bijdragen aan vermindering van luchtweerstand.

De gespierde flanken geven de auto een krachtige houding, mede dankzij de brede wielkasten met daarin grote wielen met lage banden. Op de bovenzijde van de wielkasten zijn zowel aan de voor- als achterzijde lamellen geplaatst. Deze zorgen ervoor dat lucht sneller de wielkasten wordt afgevoerd zodat de luchtweerstand daar wordt verminderd.

De ronding van de wielkasten eindigt abrupt ter hoogte van het onderste deel van de deurenwaar kruispunten van scherpe lijnen de luchtuitlaat achter het voorwiel omkaderen. Dezelfde hoekige spleten bij de wielkasten achter voeren koellucht naar de achterremmen.

Aan de achterzijde heeft de dakspoiler uiteinden die bijna verticaal bij de C-stijlen overgaan naar het schuin aflopende horizontale element dat de neerwaartse druk genereert. Het zicht naar achteren via de achteruitkijkspiegel wordt niet belemmerd door de achterspoiler, in tegenstelling tot bij veel andere sportauto's met achterspoilers.

Ook de achterlichten hebben net als de koplampen een dunne bovenste en onderste halve cirkel van LED's. Ze contrasteren met de hoekige vormen aan de onderzijde achter, die vooral een functionele werking hebben om de luchtstroom onder de auto te beheren en maximale downforce creëren. De breedte van de auto wordt benadrukt door een horizontale band.

Op het dak van de Concept 20-23 is een smalle luchtinlaat geïntegreerd net achter de bovenkant van de voorruit, om de inzittenden van de auto te voorzien van ventilatie. De grijze carrosserielak heeft een afwerking met structuur. Het wekt de indruk dat de auto uit één stuk metaal is gehouwen. Het getal - 23 - prijkt op de achterste driekwart van de auto.

Interieur

Hoewel het Concept 20-23 studiemodel voornamelijk alleen een exterieurmodel is, heeft het team van interieurontwerpers een interieur gecreëerd dat de uiterst sportieve aard van het exterieur weerspiegelt. Dat begint met de twee vleugeldeuren die in een opwaartse beweging openen vanaf de basis van de A-stijl.

Aan de binnenzijde loopt een met schuimrubber bedekte verstevigingsbalk waar overheen gestapt moet worden om plaatst te kunnen nemen in de kuipstoelen. Dankzij de twee diepe, wit gekleurde kuipstoelen worden de bestuurder en passagier stevig op hun plaats gehouden. De stoelen doen denken aan de kuipstoelen uit de racerij vanwege de grote hoofdsteunen.

De Concept 20-23 heeft een rechthoekig multifunctioneel sportstuur dat de bestuurder naar zich toe kan verstellen dankzij een stuurkolom die op zijn plek wordt gehouden door een houder van carbonfiber. Met de flippers achter het stuur kunnen de prestaties van de elektrische aandrijflijn aangepast worden. Andere schakelaars bevinden zich ook binnen handbereik achter het stuur.

De middenconsole rust op twee metalen balken, die zijn gemonteerd op de 'ruggengraat' van de auto die ook zichtbaar is in de vloer. Onder de twee steunbalken is een brandblusser gemonteerd.

Het interieur is een futuristische interpretatie van de basale functionaliteit van een raceauto. Slechts de essentiële informatie wordt weergegeven op de displays voor minimale afleiding, net zoals in de Formule E en bij online race-simulator gaming setups.

Om Concept 20-23 samen te vatten, zei Alfonso Albaisa: "Het is een passende viering voor NDE, waar 20 jaar gedurfde ideeën vorm hebben gekregen en tot leven zijn gekomen!"