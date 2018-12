Nissan

Nissan neemt grootste zonnedak van Nederland in gebruik

18 december 2018 | Nissan heeft het grootste zonnedak van Nederland in gebruik genomen bij het Nissan Motor Parts Center in Amsterdam. Het zonnepaneel project is mede dankzij een nationaal crowfundingprogramma tot stand gekomen en betekent een mijlpaal in Nissans streven om de werkzaamheden in Europa te verduurzamen.