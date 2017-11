Nissan

Nissan Micra en Juke nu als N-Line

29 november 2017 | Nissan presenteert een speciale uitvoering van de Nissan Micra en JUKE. De sportief uitgevoerde limited editions dragen het label N-Line. Ze zijn zonder meerprijs ten opzichte van de N-Connecta-uitvoering voorzien van extra's in de opvallende kleur NISMO-rood. De prijzen van de N-Line-uitvoeringen zijn gelijk aan die van de Nâ€'Connectaâ€'uitvoering van de Micra en de JUKE. Dat betekent dat de Micra Nâ€'Line te koop is voor 19.390 euro en de JUKE N-Line voor 25.990 euro. De Nissan Micra Nâ€'Line en de JUKE Nâ€'Line zijn vanaf december van dit jaar in gelimiteerde oplage leverbaar, zolang de voorraad strekt.​