Nissan maakt tijdschrift over Ariya

20 oktober 2020 | Nissan geeft een blik in het ontstaan van het design van de volledig elektrische coupé crossover Ariya. In het digitale tijdschrift genaamd "Horizon" passeren alle facetten van het ontwerpproces de revue. Horizon biedt aan de hand van verhalen, beelden en unieke video's een niet eerder vertoonde inkijk in het ontstaan van dit model.

Horizon voert de lezers naar het hart van Nissan Design Europe, waar zij ontwerpers aan het werk zien met kleimodellen en digitale modelimpressies. Het designteam maakt de kijkers deelgenoot van persoonlijke anekdotes vol passie, inspiratie en creativiteit. Het hele traject van eerste schetsen tot aan het gedetailleerde designconcept van de Nissan Ariya wordt uit de doeken gedaan.

In zeven unieke verhalen komt de het designconcept van de Ariya tot leven. Met conversaties tussen de hoofddesigners, een blik in de designagenda's van de vakmensen en een ontdekkingstocht door de invloed van Japanse kunst. Elk verhaal belicht een ander aspect en geeft weer hoe teamwerk, toewijding en passie hebben geholpen om de Ariya te definiëren als de nieuwe icoon van Nissan Intelligent Mobility.

Matthew Weaver, Vice President van Nissan Design Europe stelt: "De Ariya is de start van een nieuwe hoofdstuk voor Nissan. Dit model representeert onze onderscheidende nieuwe designtaal, Timeless Japanese Futurism. Deze visie eert Nissans Japanse DNA met voortreffelijk vakmanschap, maar biedt ook een fris perspectief van onze kijk op een meer verbonden en geëlektrificeerde toekomst. Door hard werken, toewijding en bezieling hebben de teams van Nissan Design Europe en het Japanse designteam van ons Global Design Center deze visie met de Ariya concreet gemaakt. In Horizon leggen we aan de hand van onze ervaringen uit hoe dat is gelukt en wat het betekent voor allen die bij dit project betrokken zijn geweest. Op deze manier bieden we mensen de mogelijkheid zich volledig onder te dompelen in de opwindende wereld van het design van elektrische auto's".

De innemende verhalen in Horizon gaan gepaard met video's, die toegankelijk zijn in het digitale tijdscrhift, te downloaden via Horizon-by-nissanariya.europe.nissannews.com en via het YouTube-kanaal van Nissan Europe. Sinds de wereldpremière van de Nissan Ariya in juli hebben meer dan 10.000 mensen zich laten registreren als belangstellende.

