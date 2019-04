Nissan levert eerste xStorage batterij

5 april 2019 | 4YEF heeft twee elektrische Nissans LEAF in ontvangst genomen voor gebruik als deelauto door bewoners van Hooghkamer. Dit nieuwbouwproject in Voorhout telt 33 energiepositieve woningen. De huizen zijn voorzien van onder meer zonnepanelen, warmte-opslag en een Nissan xStorage-batterij.

De 33 Plusleven-woningen naderen hun voltooiing. Plusleven staat voor een totaalconcept van duurzame woningen die meer energie produceren dan de bewoners verbruiken. Elke woning beschikt over een Nissan xStorage waarin dezelfde batterijen zijn te vinden als in de Nissan LEAF. Hierin wordt de overdag opgewekte zonnestroom opgeslagen voor later gebruik. Het is voor het eerst dat in Nederland op deze schaal Nissan-batterijen worden benut voor energie-opslag in woningen.

Het nieuwbouwproject is een initiatief van 4YEF (Four Your Energy Freedom) een samenwerkingsverband waaraan ook Nissan deelneemt. De woningen leveren zelfstandig duurzame energie. Ze zijn onderling met elkaar verbonden om energie-aanbod en gebruik optimaal af te stemmen. Het energie-overschot leveren de woningen terug aan het net wat bijdraagt aan financieel rendement van de energiesystemen. De beide LEAFs rijden als deelauto in Hooghkamer. Door deelauto's in te zetten, is er in de wijk meer ruimte over voor groen en voor de bewoners.

Koen Maes, Managing Director Nissan Benelux: "Deze woningen zijn het tastbare resultaat van onze Nissan Intelligent Mobility-visie. We zetten sterk in op de ontwikkeling van een ecosysteem voor de productie, opslag en het gebruik van duurzame energie voor wonen, werken en rijden. Eerder presenteerden we al ons immense energie-opslagsysteem in de Johan Cruijff ArenA en het collectieve zonnedak op ons Europese magazijn in Amsterdam. Nederland doet het heel goed als pioniersland."

Adriaan Harthoorn, oprichter 4YEF: "Met de Plusleven-formule bieden we een totaaloplossing die zorgt voor een comfortabel en gezond woonklimaat zonder meerkosten. De Nissans LEAF sluiten perfect bij deze visie aan. We verwachten dat bewoners meer zullen kiezen voor gebruik in plaats van bezit - vaak zal een tweede auto overbodig zijn."