Nissan kondigt nieuwe Micra, Juke en LEAF aan

Als eerste komt in 2025 de volledig nieuwe MICRA op de markt. De nieuwe MICRA is ontworpen door Nissan Design Europe in Londen. Hij maakt gebruik van een AmpR Small platform dat wordt gedeeld met de R5 van Renault. De nieuwe MICRA komt met keuze uit twee batterij-opties: 40 en 52 kWh, goed voor een maximaal bereik van zo'n 400 km. De verkoop van de nieuwe MICRA begint voor het einde van het jaar. De productie vindt plaats in Renaults Ampere ElectriCity-fabriek in Douai, Frankrijk.

Derde generatie LEAF EV

Het tweede nieuwe model dat in 2025 in Europa op de markt komt, betekent de terugkeer van een bekend model: de LEAF. Deze derde generatie LEAF heeft een zeer kenmerkende aerodynamische vorm. Hij is ontwikkeld op Nissans CMF-EV platform dat bekend is van de ARIYA, de grote broer van de LEAF.

De Europese versie van de nieuwe LEAF wordt geproduceerd in Nissans ultramoderne productiefaciliteit in Sunderland, in het noordoosten van Engeland. Deze stap is onderdeel van het £1 miljard kostende EV36Zero-initiatief bedoeld om een emissievrij productie-ecosysteem voor elektrische voertuigen te creëren. Het is een belangrijk onderdeel van Nissans langetermijnvisie om in 2050 COâ''-neutraal te zijn.

Derde generatie JUKE wordt elektrisch

Na 2025 gaan de ingenieurs van Nissan door met de ontwikkeling van de derde generatie van de JUKE. Deze arrtiveert in boekjaar 2026 als volledig elektrische auto. Het ontwerp is gebaseerd op de Hyper Punk concept car die in oktober 2023 op de Japan Mobility Show debuteerde.