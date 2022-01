Nissan kondigt compacte elektrische auto aan voor Europa

27 januari 2022 | Nissan kondigt een geheel nieuw, volledig elektrisch aangedreven model voor Europa aan. Deze compacte nieuwe Nissan volgt de Micra op en zal worden geproduceerd in Renault ElectriCity in Frankrijk.

De Europese markt speelt een belangrijke rol in de ontwikkelingen rond de elektrificatie zoals uitgestippeld in Nissans visie Ambition 2030. In korte tijd introduceert Nissan nieuwe modellen, zoals de Nissan Ariya, een volledig elektrische Crossover die komende zomer op de markt verschijnt. De fabrikant ontwikkelt ook nieuwe techniek, zoals Nissans unieke e-POWER-technologie, die in Europa debuteert in de nieuwe Qashqai en X-Trail.

Het geheel nieuwe, volledig elektrische compacte model is een aanwinst voor het toekomstige modellengamma van Nissan. De auto is een ontwerp van Nissan en wordt ontwikkeld en geproduceerd door Renault. De nieuwe Nissan is in het kader van de roadmap Alliantie 2030 ontwikkeld en staat op het CMF B-EV-platform van de Alliantie Renault Nissan Mitsubishi. Dit platform maakt het voor de merken mogelijk een unieke designstijl toe te passen, terwijl de techniek onderling wordt gedeeld.

"Ons nieuwe model is ontworpen door Nissan. Het is ontwikkeld door Renault, dat de auto ook in productie zal nemen. We maken gebruik van ons gezamenlijke platform, zodat we optimaal profiteren van de voordelen die de Alliantie biedt zonder dat de typerende kenmerken van Nissan verloren gaan", aldus Ashwani Gupta, Chief Operating Officer van Nissan. "Dit is een prachtig voorbeeld van de 'smart differentiation'-benadering van de Alliantie. En ik ben ervan overtuigd dat dit nieuwe model als opvolger van de iconische Micra onze Europese klanten beslist zal aanspreken".

De nieuwe, compacte, elektrische EV wordt in Frankrijk geproduceerd door Renault. Hier wordt onder meer ook de nieuwe Nissan Townstar, de opvolger van de pionier van Nissans 100 % elektrische bestelwagens, de e-NV200, geproduceerd. Meer informatie over het nieuwe model zoals de naam, lancering en technische informatie worden later bekend gemaakt.

