Nissan kondigt nieuwe bedrijfswagen aan

12 februari 2021 | Nissan zal de volgende generatie van zijn compacte bedrijfswagen voor de Europese markt in de toekomst in Frankrijk produceren. Voor het nieuwe model wordt gebruik gemaakt van de kracht en schaalgrootte van de Alliantie waar Nissan deel van uitmaakt. De productie zal zich concentreren in Maubeuge in Frankrijk: het expertisecentrum van de Alliantie voor compacte bedrijfsauto's.

Nissan maakt de naamgeving en gedetailleerde productinformatie van de nieuwe generatie van zijn compacte bedrijfswagen in aanloop naar de marktintroductie bekend. Wel is duidelijk dat er een volledig elektrisch aangedreven versie komt naast uitvoeringen met verbrandingsmotoren. Deze 'power of choice'-benadering geeft de klant de mogelijkheid om te kiezen voor de aandrijflijn die het beste aansluit bij de beoogde inzet. Op het programma staan gesloten bestelversies en personenversies, leverbaar in diverse lengtevarianten.

Ashwani Gupta, Chief Operating Officer van Nissan: "Deze aankondiging is wederom een bewijs van het sterke momentum voor Nissan in Europa, terwijl we doorgaan met het ontwikkelen van ons Nissan NEXT-bedrijfstransformatieplan. Door onze toekomstige producten samen met onze Alliantie-partner te vervaardigen, realiseren we concurrentievoordelen voor beide bedrijven. Het is bovendien een ander voorbeeld van onze win-winstrategie. Hoewel het te vroeg is om gedetailleerde productinformatie te geven, kunnen onze klanten er zeker van zijn dat de modellen een sterke Nissan-identiteit hebben en onze missie voortzetten om een volledig elektrische rijervaring een haalbare optie voor iedereen te maken."

Net als de huidige Nissan NV250, die sinds 2019 in de Renault Maubeuge-fabriek wordt geproduceerd, zal het model van de nieuwe generatie op een Alliantie-platform komen te staan en naast de volgende generatie Renault Kangoo van de band rollen. De keuze van Nissan voor de fabriek in Maubeuge betekent dat in de toekomst alle bedrijfswagens van Nissan voor Europese klanten in Frankrijk het levenslicht zien.

