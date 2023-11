Nissan kondigt nieuwe Juke, Qashqai en Leaf aan

Het transformatieproject omvat niet alleen toekomstige volledig elektrische versies van de Juke en Nissans vlaggenschip, de Qashqai. Nissan bevestigt ook dat het derde model dat gepland staat voor productie in het Verenigd Koninkrijk de nieuwste generatie LEAF zal zijn, de auto waarmee Nissan ooit het elektrificatievuur in de auto-industrie aanwakkerde.

De energieopwekking voor de productie van zowel de auto's als de batterijen komt van het EV36Zero Microgrid dat wind- en zonneparken omvat en 100% hernieuwbare elektriciteit levert aan Nissan en zijn toeleveranciers.

Een nieuw tijdperk voor Nissan

Tijdens de aankondiging van de plannen in de fabriek in Sunderland zei Makoto Uchida, President en CEO van Nissan: "Spannende, elektrische auto's vormen de kern van onze plannen om koolstofneutraliteit te bereiken. Nu er elektrische versies van onze belangrijkste Europese modellen aankomen, gaan we steeds sneller een nieuw tijdperk tegemoet voor Nissan, voor de auto-industrie en voor onze klanten. Het EV36Zero-project plaatst onze faciliteit in Sunderland, de grootste autofabriek ooit in Groot-Brittannië, in het hart van onze toekomstvisie. Het betekent dat ons Britse team de auto's van de toekomst gaat ontwerpen, ontwikkelen en produceren, waardoor we koers zetten richting een volledig elektrische toekomst voor Nissan in Europa".

De aankondiging volgt op de bevestiging van Nissan dat al zijn nieuwe modellen in Europa vanaf nu volledig elektrisch zullen zijn, en dat Nissan verwacht dat het aanbod van personenauto's in Europa in 2030 100% elektrisch is. Ook passen de plannen naadloos in Ambition 2030, Nissans visie om een toonaangevend, duurzaam automerk te worden dat een schonere, veiligere en meer inclusieve wereld nastreeft.

Drie nieuwe elektrische modellen

Met de nieuwste investering is een bedrag van £ 1,12 miljard gemoeid, bestemd voor onder meer de uitbreiding van de toeleveringsketen voor R&D en de productie van de twee nieuwe modellen die vandaag zijn aangekondigd, alsmede verbeteringen aan de faciliteiten en het productieproces, vaardigheidstraining en apparatuur voor leveranciers. Eerder al kondigde Nissan een investering van £ 423 miljoen aan voor de eerste fase EV36Zero waarin de productie van een nieuw elektrisch model centraal staat.

Deze drie nieuwe elektrische modellen vertegenwoordigen de toekomst voor de modellen die momenteel in de Nissan-fabriek in Sunderland worden geproduceerd:

Nissan Qashqai: de best verkochte auto van 2022 in Groot-Brittanniƫ en goed voor 20 procent van alle auto's die in Groot-Brittanniƫ worden gebouwd.

Nissan Juke: de compacte crossover waarvan meer dan een miljoen exemplaren zijn verkocht.

Nissan LEAF: de in massa geproduceerde volledig elektrische auto, waarvan er meer dan een kwart miljoen in Sunderland zijn gebouwd.

De drie toekomstige modellen zullen geïnspireerd zijn op drie volledig elektrische conceptmodellen waarvan er onlangs twee zijn onthuld op de Japan Mobility Show:

De Nissan Hyper Urban Concept, een volledig elektrische crossover die wordt gekenmerkt door een strakke en moderne vormgeving.

De Nissan Hyper Punk Concept, een volledig elektrische compacte crossover met een functioneel design en digitale en kunstzinnige vormen die in elkaar overlopen.

De Nissan Chill-Out Concept, onthuld in 2021 en een inspiratiebron voor een toekomstige elektrische auto die in Sunderland zal worden gebouwd.

Meer informatie over de drie modellen, inclusief modelnamen, specificaties en lanceringsdata, zal op een later tijdstip bekend worden gemaakt.

EV36Zero

Het nieuws volgt na de initiële investering van £ 1 miljard van Nissan voor de totstandkoming van EV36Zero, de transformatie van de productiefaciliteit in Sunderland en de implementatie van het eerste EV-productie-ecosysteem.

Daarnaast spant de gemeenteraad van Sunderland zich in voor de ontwikkeling van een Microgrid voor het leveren van 100% duurzame elektriciteit aan Nissan en zijn toeleveranciers. Hierbij worden bestaande wind- en zonneparken geïntegreerd, waaronder Nissans gloednieuwe zonnepark met 20 MW.

De twee extra modellen, de bouw van een gigafabriek en verdere investeringen voor projecten ten behoeven van de infrastructuur, vergen een investering van maximaal £ 2 miljard. Dit betekent dat de plannen van Nissan voor de toekomstige elektrische versies van de Qashqai, Juke en de vervanger van de LEAF resulteren in een investering van £ 3 miljard in Groot-Brittannië.

Daarnaast heeft de Britse regering een financiering van £ 15 miljoen toegekend voor een £ 30 miljoen kostend samenwerkingsproject onder leiding van Nissan. Dit zal de technische expertise en de R&D-capaciteiten voor emissievrije voertuigen van het Nissan Technical Centre (NTCE) in Cranfield, Bedfordshire verder versterken, waardoor de mogelijkheden voor het veiligstellen van extra Britse R&D-investeringen in toekomstige modellen worden vergroot.