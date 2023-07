Nissan kijkt terug op 87 jaar racen

De samenwerking tussen Nissan en Gran Turismo met de GT Academy opende deuren voor aspirant-talenten over de hele wereld. Deuren die in het algemeen gesloten blijven. Dankzij de GT Academy gaf Nissan talentvolle coureurs een kans op een succesvolle carrière in de autosport.

Bioscoopsensatie

De Gran Turismo-film van Sony vormt een eerbetoon aan de GT Academy van Nissan. Ter gelegenheid van deze nieuwe bioscoopsensatie haalt Takao Katagiri, CEO van Nissan Motorsports, samen met Gareth Evans, Marketing Communications Manager bij Nissan Motorsport, herinneringen op uit 87 jaar Nissans race-erfgoed. Ook blikt het duo terug op de oprichting van de GT Academy en kijkt het naar de toekomst van racen met Tommaso Volpe, Managing Director van het Nissan Formula E Team.

Autosport en Nissan

Nissan en autosport is een onafscheidelijke combinatie. Ook nu blijft Nissan sterk verbonden met de autosportwereld, onder meer dankzij deelname aan het Formula E-kampioenschap: de 100% elektrische autosportklasse. Kennis opgedaan in de autosport vertaalt Nissan weer naar productiemodellen die anno 2023 al op grote schaal zijn geëlektrificeerd met modellen als de Nissan Ariya, Leaf en Qashqai of X-Trail e-POWER.

Over de film Gran Turismo van Sony

Gran Turismo vertelt het succesverhaal van Jann Mardenborough die als tiener, dankzij vaardigheden opgedaan door het spelen van het computerspel Gran Turismo, werd aangenomen in de GT Academy van Nissan. Het verhaal gaat in op de vele uitdagingen, teleurstellingen maar ook successen waarmee Mardenborough in aanraking kwam. Allemaal met maar een doel: een professionele autocoureur worden.

De film is geregisseerd door Neill Blomkamp. In de film zijn rollen weggelegd voor onder meer Archie Madekwe, David Harbour, Orlando Bloom en Djimon Hounsou. Ook spelen de modellen van Nissan een grote rol, zoals de 370Z en GT-R. De Gran Turismo-film is vanaf 10 augustus 2023 te zien in de Nederlandse bioscopen.